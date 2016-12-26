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Сестра дерев'яною палицею до смерті забила брата

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На Старосамбірщині сестра до смерті побила брата. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ НП у Львівській області.

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Так, у Старосамбірське відділення поліції 24 грудня надійшло повідомлення від чергового фельдшера місцевої лікарні про те, що до них доставлено 70-річного мешканця одного з сіл району. Лікарі діагностували у пацієнта «закриту черепно-мозкову травму, рани обличчя, множинні рани та переломи обох рук, забій грудної клітки». Під час надання йому медичної допомоги, чоловік від отриманих травм помер.

Як встановили правоохоронці, травми загиблому нанесла його 59-річна сестра, мешканка того ж села. У той день брат зайшов до сестри в гості і вони разом розпивали спиртне. Між родичами виник конфлікт, під час якого сестра дерев’яною палицею побила брата.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.121 (умисне важке тілесне ушкодження) КК України. Санкція статті передбачає покарання – від семи до десяти років позбавлення волі.

Зловмисницю затримано в порядку ст.208 КПК України, невдовзі суд обере для неї міру запобіжного заходу. Проводиться досудове розслідування.

Фото: соцмережі

 

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