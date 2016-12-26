Після звільнення «Сільмашу» від сміття там хочуть створити «Білогорську долину»

На території промзони колишнього стадіону «Львівсільмаш» у Львові на вул. Шевченка, 327-г планують створити ландшафтний заказник. Про це у Facebook повідомляє громадська активістка Наталія Кузьма, передає кореспондент Львівського порталу.

За її словами, є наукові обгрунтування, створення Заказника уже було включено в Комплексну екологічну програму міста та проголосовано депутатами міської ради.

«Ось, що пишуть науковці: “Ландшафтний заказник загальнодержавного значення «Торфовище Білогорща» пропоновано створити з метою збереження унікальних торфово-болотних комплексів на Головному Європейському вододілі з найглибшим у регіоні заляганням покладів торф, з високим біотичним різноманіттям підтвердженим наявністю оселищ 42 раритетних видів рослин та 25 раритетних видів тварин. Ландшафтні комплекси торфовища виконують важливу санітарно-екологічну роль у перевантаженій транспортними магістралями і промисловими підприємствами західній околиці міста Львова», – йдеться у її повідомленні.

Так, активістка просить підтримати петицію за створення Заказника “Білогорська долина”.

Нагадаємо, сьогодні депутати міської ради проголосували за заборону незаконного пресування сміття на території колишнього заводу «Львівсільмаш».

Фото: Wikimapia