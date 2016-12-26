Наступного року вся Самбірщина повністю перейде на альтернативну енергію?

Вже наступного року Самбірський район може повністю перейти на альтернативну енергію. Про це сьогодні, 26 грудня, на прес-конференції повідомив голова Львівської ОДА Олег Синютка, передає кореспондент Львівського порталу.

«Сьогодні є всі підстави говорити про те, що при такому капіталовкладенні ми в 2017 році можемо розпочати в Самбірському районі проект зі повного забезпечення району області виключно за рахунок альтернативної енергетики», – зазначив Олег Синютка.

За його словами, вкінці 2017 року у Старому Самборі запустять черговий етап вітроелектростанції, а це дозволить повністю забезпечити район за рахунок вітрової енергетики.

«2016 рік став дуже важливим з точки зору розвитку альтернативної енергетики. І справа не тільки у сонячних та вітрових електростанцій, які були відкриті цього року, а й у тому, що ми зуміли позиціонувати Львівщину, як дуже вигідну платформу для інвестицій у альтернативну енергетику», – додав він.

Також наголосив, що станом на сьогодні Львівщина має 4 додаткових заявки на встановлення сонячних та вітрових електростанцій на території Львівської області.

Фото: Рідна країна