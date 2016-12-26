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На Львівщині чоловік викрав міні-трактор за чверть мільйона

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У Жовківському районі зловмисник викрав міні-трактор «DoNGFENG 404 DHL». Його було викрадено з території приватного господарства 27-річного мешканця одного зі сіл району. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

mini-traktor

За словами потерпілого, який звернувся до правоохоронців, сталося це 25 грудня близько 16.00. Сума заподіяних збитків склала 227 500 гривень.

Працівники Жовківського відділення поліції встановили, що до викрадення міні-трактора причетний 34-річний односелець заявника.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.289 Кримінального кодексу України (незаконне заволодіння транспортним засобом).

Вчинення цього злочину карається штрафом від однієї тисячі до однієї тисячі двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від трьох до п’яти років, або позбавленням волі на той самий строк.

Досудове розслідування триває.

Фото: Torgbaza

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