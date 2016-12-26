Мінус один у Львівській міськраді. Депутат «Самопомочі» склав свої повноваження

Депутат Львівської міської ради від «Самопомочі», голова комісії фінансів та планування бюджету Назарз Бичишин сьогодні, 26 грудня, склав свої депутатські повноваження. За відповідне рішення проголосували його колеги, передає кореспондент Львівського порталу.

Як повідомив депутат, він склав повноваження у зв’язку із з ростом компанії, у якій працює, і фізично не має змоги поєднувати депутатську роботу та управління компанією.

Назар Бичишин, директор ХРТ «Текстиль», дочірнього підприємства данської компанії, протягом року очолював депутатську комісію фінансів та планування бюджету VII скликання Львівської міської ради. До міської ради Назара делегували мешканці Левандівки, віддавши за кандидата найбільше голосів на 7 окрузі під час місцевих виборів у 2015 році.

Фото: galinfo.com.ua