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Львів’янам змінили правила подання е-петицій

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Відтепер, щоб міська рада Львова розглянула петицію, необхідно, щоб вона набрала 500 голосів. Сьогодні, 26 грудня, депутати прийняли «Тимчасовий порядок подання та розгляду електронних петицій у Львові», передає кореспондент Львівського порталу.

петиції

Як йдеться у відповідній ухвалі, раніше підтвердження особи в реєстрації петиції та голосуванні відбувалось за допомогою е-пошти та номера мобільного телефону. Однак, після виявлення випадків накрутки голосів за окремі петиції, було вирішено впровадити підтвердження за допомогою системи BankID. Після цього петиції на сайті продовжують реєструвати, однак за них голосує значно менше людей.

Відтак, задля вирішення цієї проблеми, прийнято рішення зменшити кількість необхідних голосів для підтримання петиції вдвічі – з 1000 до 500, передбачити винесення на розгляд Львівської міської ради петицій, що набрали необхідну кількість голосів, а також виступ автора на пленарному засіданні. Окрім того, визначено, що виконавчі органи повинні готувати дорожні карти щодо вирішення порушених електронною петицією питань.

Відзначимо, що Львів долучився до Єдиної системи е-петицій в лютому цього року. Відтоді львів’яни встигли зареєструвати 664 петиції, 21 з яких (3%) впродовж 2 місяців набрала 1000 голосів, необхідних для розгляду.

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