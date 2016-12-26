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Львів отримав бюджет розвитку на 2017 рік

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Депутати Львівської міської ради прийняли зміни до  бюджету розвитку міста на 2017 рік. За відповідне рішення проголосувало 46 міських обранців, передає кореспондент Львівського порталу.

бюджет

За словами директора департаменту економічної політики ЛМР Ірини Кулинич, бюджет розвитку міста становить майже 1, 5 млрд гривень.

«В основному ми продовжуємо роботи, які були розпочаті у 2016 році. Також виділяємо кошти на гарантійні зобов’язання міста, передбачаємо суми на виготовлення кошторисної документації. Також в бюджеті розвитку передбачені кошти на реалізацію проектів громадського бюджету Львова. Виділяються кошти на рекультивацію Грибовицького сміттєзвалища, на інженерно-транспортну інфраструктуру міста. Окрім того, 40 млн грн – на охорону здоров’я, зокрема 30 млн – на нове обладнання до лікарень», – зазначила вона.

Також І. Кулинич додала, що 10 млн грн. виділяються на проект «Розумний район».

Водночас під час обговорення рішення, депутати наголосили на скорочення фінансування деяких районів міста, зокрема, Шевченківського району.

«У січні ми маємо виділити ще додатково по 10 млн грн. кожному району. Так само стою на тому, щоб дати 5 млн грн. ЛКП «Спортресурс», – заявив депутат Петро Адамик.

Цікаво, що рішення депутати прийняли із зауваженнями, серед яких ЛКП «Львівспецкомунтрансу» відмінусували 25 млн грн.

Нагадаємо, раніше бюджет розвитку затвердив виконавчий комітет Львівської міськради.

Додамо, що після голосування за це питання, двірники, що “окупували” мерію, зникли із її приміщення.

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