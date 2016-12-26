Двірникам Львова дали премії, а на сміття видали ще 22 млн

Депутати Львівської міськради проголосували за внесення змін до бюджету на 2016 рік. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Так, згідно із ухвалою на кожного працівника ЛКП виділено по 1626 грн.

«Коли ми дізналися, що питання виділення нам премії може бути не проголосованим, уявляєте, що ми відчули? Зробіть на свято, щоб ми на Новий рік не рахували кожну копійку…», – зазначила перед голосуванням представниця профспілки ЛКП Ольга Юринець.

Також депутати виділили кошти на зарплати медикам і освітянам.

За словами депутат Валерія Веремчука, окрім премії двірникам, питанням також виділяється 22 млн грн на вивіз сміття зі Львова.

«Ми виділяємо 22 млн у статусний капітал ЛКП «Львівспецкомунтранс», тобто на вивезення сміття. Це підприємство вже з’їло майже 100 млн грн. Тому хотілося б дізнатись, наскільки ця сума є адекватною? Коли ми дізнаємося конкретні дані про вивезення сміття зі Львова?», – зазначив він.

Додамо, що комунальники продовжують перебувати у сесійній залі.

Нагадаємо, сьогодні у міській раді комунальники влаштували масове збіговисько.