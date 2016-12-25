Вчора в Авдіївці один український боєць отримав поранення

За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих у лавах українських військ немає, 1 військовослужбовець отримав поранення в Авдіївці. Про це Львівському порталу повідомили в інформаційно-аналітичному центрі РНБО.

Перший день різдвяного перемир’я позначився масовими порушеннями режиму припинення вогню з боку противника. Ворожі обстріли відбулися на всіх напрямках. Проте обстановка має певну тенденцію до деескалації. Зокрема, спокійніше стало в основних гарячих точках – на світлодарській дузі, в авдіївській промзоні, в Широкиному тощо.

Луганський напрямок

Вчора відбувся 1 ворожий обстріл – у Жовтому. Він тривав 25 хвилин.

Донецький напрямок

В Луганському, як і раніше, бойовики регулярно відкривають вогонь. Один із обстрілів був мінометним, і відбувся надвечір; по наших позиціях випущено 12 мін. В авдіївській промзоні 2 години тривала перестрілка між силами АТО та противником. Окупанти також застосовували міномет.

Окрім цього, тривають ворожі провокації під Горлівкою та на позиції «Шахта Бутовка».

Всього за минулу добу на Донецькому напрямку відбулося 15 ворожих обстрілів, зокрема 2 – з важкого озброєння.

Маріупольський напрямок

Як і раніше,основні бойові дії ведуться на південних рубежах (ділянка фронту Павлопіль – Широкине). Окрім численних провокацій із застосуванням легкого озброєння, по наших позиціях було випущено кілька мінометних мін. Переважно окупанти порушували режим тиші вдень.

Окрім приморської ділянки фронту, ворог стріляв у Мар’їнці та під Докучаєвськом.

Всього за минулу добу на Маріупольському напрямку відбулося 23 ворожих обстрілів, зокрема 2 – з важкого озброєння.