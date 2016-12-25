У Львові обговорили стратегії розвитку місцевого бізнесу

У п’ятницю, 23 грудня, у ЛОДА відбулася зустріч-нарада з громадськими організаціями та асоціативними структурами для налагодження діалогу між представниками влади та бізнесу. Про це повідомили в департаменті економічної політики облдержадміністрації, передає Львівський портал.

За словами директора департаменту Романа Филипіва, присутні подискутували про основні напрямки роботи в середовищі «Влада – Бізнес» на Львівщині у 2017 році, обговорили розроблення Стратегії розвитку малого та середнього бізнесу у Львівській області до 2020 року та ін.

Слід зазначити, що участь у заході також взяли виконавчий директор громадської асоціації «Інститут економічних досліджень та політичних консультацій», координатор аналітичного компоненту Програми USAID ЛЕВ Оксана Кузяків та науковий співробітник громадської асоціації «Інститут економічних досліджень та політичних консультацій», експерт Програми USAID ЛЕВ Ірина Федець.

Загалом на засіданні були присутні 32 громадські організації та асоціативні структури Львівської області, які висловили своє бачення шляхів співпраці з владою стосовно розвитку бізнесу та підприємництва.