У Львові дівчина-підліток втекла з дому у тапках та піжамі

Вночі підліток пішла з дому в тапках та піжамі і три години гуляла допоки її не знайшли патрульні. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Патрульної поліції Львова.

О 2:30 ночі надійшов виклик про безвісти відсутню 12-річну дівчину. За словами матері через непорозуміння і підлітковий вік вона пішла з дому на вулиці Листопадній. Дівчина була одягнута у тапки та піжаму. Орієнтування передали усім екіпажам. О 5:30 ранку дівчину знайшли на перетині вулиць Тернопільська – Панаса Мирного.

Маму та доньку доставили у Сихівський відділ поліції для дачі пояснень. Жінка була вдячна патрульним за допомогу.