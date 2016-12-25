ОСТАННІ НОВИНИ

Папа Римський у різдвяному посланні закликав до миру на сході України

|

Папа Римський Франциск закликав до виконання зобов’язань сторонами конфлікту на сході України задля встановлення миру. Про це він сказав з балкону базиліки Святого Петра у Ватикані сьогодні під час цьогорічного традиційного послання Urbi et Orbi з нагоди свята Різдва Христового за західним обрядом, пише «Інтерфакс-Україна».

Папа

«Мир чоловікам і жінкам, які досі страждають від наслідків конфлікту в східній Україні, де невідкладним є спільне бажання принести полегшення населенню та виконати взяті на себе зобов’язання», – сказав папа.

У своєму посланні він згадав про країни і території, жителі яких нині найбільше страждають від внутрішніх, збройних конфліктів, воєн, гуманітарної кризи – про Сирію і окремо місто Алеппо, про Святу Землю (Ізраїль), Ірак, Лівію, Ємен, Нігерію, Південний Судан, Демократичну Республіку Конго, Колумбію, Венесуелу, М’янму, Корейський півострів.

«Сьогодні ця благовість розходиться по всій землі, бажаючи досягти усіх народів, особливо тих, які поранені війнами та гострими збройними конфліктами, і тих, що найсильніше відчувають прагнення миру…Мир тим, хто зазнав поранень або втратив дорогих осіб у жорстоких терактах, які посіяли страх і смерть у серцях багатьох країн і міст», – звернувся голова Римо-католицької церкви до тисяч вірян, які зібралися на площі Святого Петра у Ватикані.

Напишіть відгук

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
Новорічна ніч по-львівськи
Катерина РОДАК, Соломія ГРИГОР'ЄВА, Львівський портал
Новорічна ніч по-львівськи

Вже за тиждень ми з вами будемо радіти 2017 року. Але більшість з нас буде зустрічати прихід нового року по-особливому. ...

Як аварійний Народний дім в Дрогобичі перетворили на «лялечку»
Олесь ТЯГАЙ, Львівський портал
Як аварійний Народний дім в Дрогобичі перетворили на «лялечку»

У місті Дрогобич Львівської області після проведення капітального ремонту урочисто відкрили Народний дім імені Івана Фра...

«Нехай живе безлад!» – транспортна «реформа» отримала гасло
Іван МЕЛЬНИК
«Нехай живе безлад!» – транспортна «реформа» отримала гасло

Транспортна «реформа», яку взялася проводити у Львові влада міста і області, замість бажаного покращення спричинила до щ...

Заборонені плоди «на зоні». Що ховають в’язні Львівщини за своїми ґратами
Катерина РОДАК, Львівський портал
Заборонені плоди «на зоні». Що ховають в’язні Львівщини за своїми ґратами

У відомій книжці Стівена Кінга «Втеча з Шоушенка», що написана на основі  реальних подій,  головний герой роками прихову...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша - афіша фільмів, квитки в кіно онлайн