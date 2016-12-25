Новорічні застілля або як правильно вживати алкоголь

Всі ми звикли проводжати старий рік і зустрічати рік новий із келихом шампанського в руці. Однак багато хто не любить обмежуватись лише одним келихом. Щоби не перевантажити організм і не страждати на похмілля, достатньо дотримуватися кількох нескладних правил, пише ТСН.

Під час застіль головне — знати міру. Максимальна доза алкоголю у кожного своя. І визначається вона на генетичному рівні. Тому не намагайтеся боротися з природою: навчитися пити багато неможливо за визначенням. Це прописано у вашій генетичній карті, і нічого тут не виправиш. Все, що ви можете зробити, це знати свою норму і не намагатися перепити інших.

Ще бажано не змішувати різні види алкоголю. Аби уникнути важкого ранку, вживайте на одній вечірці представників однієї з груп:

виноградний алкоголь — вино, коньяк, шампанське;

напої зернового походження — горілка, віскі, пиво, джин;

фруктово-ягідні спирти – це те саме бренді, тільки настояне на яблуках і грушах, абрикосах і персиках, полуниці і малині, а також різноманітні лікери, наливки та настоянки;

спирти з цукрової тростини (чорна патока ) – ром і кашасе;

ароматизовані спирти – їх виробляють на будь-якому спирті, зокрема, з чорної патоки, зернового спирту, фруктів і потім ароматизують якоюсь рослинною сировиною. Напій виходить безбарвним, але зі стійким запахом ароматичних компонентів. До таких напоїв відносяться, зокрема, аквавіт, абсент, текіла та сотол.

Не варто починати пити на порожній шлунок. Приділіть закусці найпильнішу увагу. Правильно їсти і запивати, а не пити і заїдати. Якщо ви святкуєте в компанії, де прийнято спочатку вимовляти тости на голодний шлунок, а тільки потім закушувати, причому “між першою і другою перерва невеличка”, постарайтесь щось перекусити перед застіллям.

Якщо перед застіллям прийняти ентеросорбенти, частина алкоголю абсорбується і залишить організм, не потрапивши в кров. Якщо ви знаєте, що святкування буде довгим, візьміть сорбент з собою і приймайте його час від часу. Для кожного ентеросорбенту є максимальні добові дози. Наприклад, активованого вугілля максимум можна прийняти 8 г (32 таблетки, по 3-4 таблетки 4 рази на добу), “Ентеросгелю” – 45 г (3 ст. ложки), “Полісорбу” для дорослого – 2 ст. ложки.

Що ж робити, якщо ви все-таки перебрали?

По-перше, ніколи не приймайте алкоголь наступного дня. Взагалі, необхідно бути тверезим протягом кількох наступних днів, але не менше трьох – у більшості людей організм виводить алкоголь саме стільки часу.

По-друге, прийміть будь-який ентеросорбент в рекомендованій інструкцією разовій дозі. “Ентеросгель” 1 ст. ложка, активоване вугілля 3-4 таблетки. “Полісорб” приймають у вигляді суспензії, розчинивши 1 ст. ложку препарату у склянці води кімнатної температури.

По-третє, при головному болю замість аспірину краще прийміть таблетку парацетамолу або цитрамону. Аспірин можна пити в стані похмілля, але якщо сп’яніння ще не пройшло, то ці ліки можуть спричинити різні ускладнення.

По-четверте, потрібно пити підкислені напої, що містять багато вітаміну С – воду з лимоном, журавлиний морс, чай зі шипшини, кисіль. Можна кефір. Підійдуть капустяний і огірковий розсоли – це взагалі ідеальний засіб для полегшення похмілля. Так само не зашкодить стаканчик-другий природної мінеральної води. Пити потрібно багато і постійно, маленькими ковтками.

По-п’яте, прийміть контрастний душ. Починати потрібно з гарячої води, а закінчувати холодною. Така процедура допоможе організму підбадьоритися і дасть сили для боротьби з токсинами. Тільки не перестарайтеся з часом “прохолодження”, щоб після похмілля не лікуватися від застуди.

По-шосте, надзвичайно корисним буде тривалий сон, щоб організм зміг відновитись. Дочекавшись поліпшення стану, організуйте собі пішу прогулянку в спокійному темпі, подихайте свіжим повітрям. У подібній ситуації організм відчуває нестачу кисню, а завдяки ходьбі прискорюється виведення продуктів розпаду з організму.

Бажаємо, щоб ваше свято запам’ятається вам своїми веселощами, приємним спілкуванням, а не головним болем і неприємними спогадами!