Новорічна ніч по-львівськи

Вже за тиждень ми з вами будемо радіти 2017 року. Але більшість з нас буде зустрічати прихід нового року по-особливому. Ми хочемо красиво одягнутись, прикрасити ялинку, скуштувати делікатеси та ще й якась розважальна програма не завадить. Проте за все це потрібно заплатити, і, в більшості випадків, кругленьку суму. Львівський портал вирішив підрахувати, у скільки ж обійдеться святкування Нового року у Львові.

Скільки коштуватиме проживання у місті Лева у святкові дні?

У Львові ціни на винаймання квартир подобово у новорічну ніч зросли мінімум на 300%. Такого висновку дійшов Львівський портал, проаналізувавши популярні сайти з оренди житла у місті.

Коли туристи їдуть на святкування Нового року у Львові, то звісно хочуть оселитися десь у центрі, аби не заблукати у пошуках необхідних їм локацій. Хоча квартири у центрі Львова у звичайний період року й так коштують дорожче, ніж на периферії. Втім у новорічну ніч розцінки на помешкання у центрі Львова виросли у 3-5 разів.

Так, вартість квартири у святкову ніч обійдеться від двох тисяч гривень (трошки далі від центру) до семи тисяч (VIP-класу в центрі). Щоправда ми знайшли квартиру на Театральній за 1800 грн з досить непоганим ремонтом, але це швидше виняток, ніж правило.

Однокімнатні квартири у центральному районі коштуватимуть від 2 тисяч.

До прикладу, скромна, без вибагливого ремонту квартира на вул. Галицькій обійдеться у новорічну ніч у 2 тис. грн. У звичайні дні це помешкання коштує 800 гривень за добу. Квартира неподалік центру на вулиці Нечуя-Левицького обійдеться у 4 тисячі гривень, хоча у звичайний день її ціна 1200 грн. На вул. Драгоманова у Львові пропонується квартира вартістю 2 тис. грн. за святкову ніч, у несвятковий період її ціна – 500 грн за добу. На Валовій пропонується квартира за 3 тисячі гривень, у звичайний період року її можна винайняти за 600 грн.

Квартира VIP-класу на Краківській вартуватиме 4500 грн, при тому, що в звичайний період року вона теж не надто недешева – 900 грн.

Двокімнатну квартиру у центрі міста можна винайняти від 3 тисяч гривень до 7 тисяч, в залежності від ремонту, розташування та розміру помешкання.

Наприклад, на Чайковського можна заплатити за помешкання 5 тисяч гривень, при тому, що звичайна її ціна – 1 тисяча грн.

Подалі від центру можна винайняти квартиру і за 1500-2000 грн (ті, що коштують 350-500 грн в звичайний період року), але тоді вже думати доведеться про добирання. До прикладу, можна орендувати однокімнатну квартиру у Солонці, що біля Львова, за 1300 грн (звичайна ціна – 460 грн).

Цікаво, що велика частина орендодавців ставить умову, що помешкання необхідно винаймати одразу на декілька ночей: з 30 до 2 січня чи з 31 до 2,3-го.

Після новорічної ночі (ночей) ціни на квартири дещо дешевшають (десь наполовину) на декілька днів, а на Різдвяні свята знову піднімаються.

Варто зазначити, що станом на 29 листопада вільними на новорічні свята залишилось декілька десятків квартир з тисяч помешкань, що здаються щодобово у Львові.

Де святкуватимуть Новий рік місцеві багатії?

Львів’яни досить вибагливі, тому готельно-ресторанні комплекси щоразу змушені вигадувати для них незвичні, оригінальні вечірки, щоби заманити до себе. Але за таку вибагливість потрібно чимало заплатити. А тим більше у Новорічну ніч. Львівський портал проаналізував пропозиції найпопулярніших комплексів міста та околиць і склав для львів’ян рейтинг з 5 найдорожчих святкувань Нового 2017 року.

У готельно-ресторанному комплексі « Рафаель », що у селі Зубра, святкування у Новорічну ніч коштує порівняно небагато – 6 тисяч гривень на двох. Відвідувачі цього закладу зможуть потанцювати під хіти гурту «Квіт Кульбаби» і Романа Скорпіона та повеселитись разом з ведучим Юрієм Рихликом. Але варто додати, що 6 тисяч буде замало, і з собою варто взяти ще гроші, адже в цю ціну майже не входить алкоголь (лише одна пляшка шампанського для столу на 6 осіб).

Поринути у вишукану новорічну казку у стилі Одрі (60-ті роки) пропонує львів’янам « Kavalier Boutique Hotel ». Для гостей виступатиме київський ді-джей з Києва Євген Ковтун, а забавлятиме всіх харизматична ведуча Катя Краснікова. Для любителів «знимкуватись» буде фотограф та спеціальна фотозона. Усе це разом зі святковим меню та невеликою кількістю алкоголю оцінили у 6200 гривень на двох. Але варто додати, що в цьому закладі є чимало ексклюзивних «примочок», дорогого алкоголю. Тому ще кілька тисяч взяти з собою все ж не завадить.

«Astoria Hotel» та ресторан « Mon Chef » організовує вечірку для тих, хто хоче поринути у атмосферу джазу, танців та вишуканого смаку. Родзинкою цього Нового року буде те, що у ресторані виступатиме дівочий cover band «В джазі тільки дівчата», а у лобі-барі буде дискотека з DJ SMILE. Окрім того, всіх присутніх розважатимуть MC MARIO & MC DIVA. Окрім того, організатори обіцяють вишукане меню, сюрпризи та подарунки. Таке задоволення коштуватиме 9000 гривень для пари гостей.

Ще на одне грандіозне святкування Нового року в дусі «Ілюзія обману» львів’ян запрошує « Citadel Inn ». Атмосферу магії створюватимуть: ведучий Назар Бійчук, ілюзіоніст Юрій Мончак, cover band «Gunz Live Band». Окрім того гості зможуть насолодитись святковою вечерею від шеф-кухаря, welcome drink та всього пляшкою ігристого вина для двох. Вся ця атракція обійдеться парі у 11 800 гривень.

Комплекс « Edem Resort & SPA » пропонує відсвяткувати феєричний Новий рік «всього-на-всього» за 33 800 гривень (!) на двох. За таку «скромну» ціну гості зможуть гуляти 3 доби. У Новорічну ніч відвідувачів розважатиме ведучий шоумен Максим Діденко та кавер гурт «JAM». Гості зможуть насолодитись паперовим шоу, надіслати новорічну листівку своїм рідним з Едем пошти, приміряти костюмований образ улюбленого героя, впитись безлімітною кількістю алкоголю, а фотограф і відеооператор все це зафіксують, щоб можна було потім всім вихвалятись як по-багатому Ви зустріли 2017 рік. В перший день нового року всі відвідувачі візьмуть участь у святковому обіді в українському стилі на свіжому повітрі.

Варто додати, що решта готельно-ресторанних комплексів в місті та на його околицях пропонують святкові програми приблизно одного типу: жива музика, конкурси та святковий стіл з мінімальним алкоголем. Загалом вартість такої гулянки коливається від 1,5 до 2,5 тисяч гривень з однієї особи.

Скільки доведеться витратити на святковий стіл?

Новий 2017 рік – не за горами, і усі добрі господарі починають готуватися до свята заздалегідь, знаючи, що напередодні новорічної ночі ціни на популярні харчі чарівним чином зростають.

У 2016 році взагалі дещо зросли ціни на продукти харчування, значно виросли цифри на цінниках алкоголю. Львівський портал дізнавався, скільки доведеться викласти коштів, аби приготувати мінімальний набір страв для гарного сімейного святкування приходу 2017 року.

Отже, візьмімо середньостатистичну сім’ю, яка зібралась святкувати Новий рік вдома: мама, тато та двоє дітлахів. Уявімо, що у них немає фантазії чи зайвих коштів, і вони вирішили обійтися стандартним набором «новорічних» страв. Отож ми склали список харчів, що мали би з’явитися на їх столі та на столах чималої частини українців, і проаналізували, скільки їм доведеться викласти, якщо вони живуть у Львові.

Наше меню на новорічний стіл:

Салат олів’є – велика миска

Салат «Оселедець під шубою» – трохи менша миска

Канапки з ікрою

Нарізка з одного виду сиру, ковбаси і шинки

Свіжі та мариновані/солені овочі

Фаршировані яйця

2 пляшки шампанського

Мандарини

Апельсини

«Кока-кола» для дітлахів

Цукерки для всіх

На гаряче: картопляне пюре з запеченими гомілками курячими.

І, звісно, ми розраховуємо, що частина продуктів лишиться на 1-2 січня, але небагато, бо в ці дні наша середньостатистична сім’я планує їздити в гості до родичів.

Отож ми відправилися на «Шувар» (улюблене місце закупів нашої уявної сім’ї), де придбали такі продукти:

2 кг картоплі – 9.92 грн, півкілограма буряка – 1, 75 грн, 0,5 кг цибулі (насправді нам треба менше, але хто ж купує одну цибулину?!) – 2,4 грн, болгарський перець, свіжі помідори та огірки (аби на столі стояло) – по півкілограма – разом 78 грн, пачку масла (200 грам) за 29 грн, 2 кг мандарин – 68 грн, 1 кг апельсинів – 34,65 грн, 400 г російського сиру – 51, 5 грн, 400 г курячої ковбаси – 29 грн, 400 г шинки – 39, 5 грн, 200 грам молочної ковбаси – 18,3 грн, 1 літр квашений огірків (у нашої уявної сім’ї немає бабці, яка робить закрутки) – 24 грн, мариновані помідори 1 літр – 36 грн, 15 яєць – 37 грн, 900 г майонезу – 25, 4 грн, півкілограма курячих гомілок – 42 грн, 2 літри «Коли» – 18,8 грн, батон різаний – 9 грн, 400 г маринованого оселедця – 43,5 грн та червона ікра лосося (1 банка) – 98 грн, також дітлахам 1,5 кг цукерок – півкіло «Ромашки», «Червоного маку» та «Корівки» – разом витратили 141 гривню. На дві пляшки шампанського «Одеса» доведеться викласти 140 грн.

Таким чином загалом новорічний стіл нашої скромної сім’ї потягнув на 937,22 гривні. І це ми порахували бюджет для невеликої сім’ї. Якщо ж збереться більша компанія та ще й захоче додати до цього столу побільше алкоголю і закусок – то доведеться викласти щонайменше удвічі більше.

Яку суму варто відкласти на таксі через «святкові тарифи»?

У період новорічних свят у Львові традиційно зростуть ціни на таксі. Експерти не очікують сильно завищених цін на послугу, але якщо у місті буде ажіотаж, то не виключені і подвійні тарифи. Про це у коментарі Львівському порталу повідомив керівник з розвитку компанії Lviv Hotel Taxi Сергій Партика.

За його словами, у період свят ціни на таксі у Львові зростуть.

«Кожного року – одне і те саме. Якщо буде нормальна погода, то колапсу сильного з таксі не буде. Подорожчання буде на 20-30 гривень…Якщо середня поїздка з центру на Сихів зараз коштує 60-65 грн, то на свята вартуватиме 85-90 грн. Якщо будуть дуже великі навантаження, багато замовлень, то може бути подвійний тариф в якийсь піковий момент –у новорічну чи різдвяну ніч», – повідомив він.

Також С. Партика додав, що обов’язково користувачів послуги таксі мають попередити про “святковий тариф” за допомогою смс чи під час того, коли людина безпосередньо робить замовлення.

«Якщо ж тарифи не зростуть, то водії не захочуть виїжджати за звичайними цінами», – наголосив він.

Окрім того, він додав, що у святкові дні люди часто з власної ініціативи доплачують таксистам.

Водночас у службах таксі міста достеменно ще не знають, наскільки зросте ціна на послугу у святкові дні. Оператори повідомили Львівському порталу, що, ймовірно, точно дізнатися, наскільки подорожчає таксі, можна буде вже 31 грудня.

Скільки доведеться віддати за ідеальну ялинку?

Більшість з нас щороку на свята прикрашає у своїй оселі новорічну ялинку. І щороку ми бачимо у місті сотні людей, які шукають ідеальне деревце. Львівський портал дізнавався, скільки доведеться віддати цьогорічза живу чи штучну новорічну красуню.

Свіжозрубані ялинки та їх вартість

Визначити сталу цінову політику на живі ялинки досить важко, адже все залежить від породи, висоти та пишності деревця. Зрозуміло, що чим вища та пишніша новорічна красуня, тим більшу суму доведеться за неї заплатити. Але яка все ж таки середня вартість? Щоб охарактеризувати ціни на ялинки, ми розділили їх на три категорії: малі (до 120 см), середні (120-180 см) та великі (від 200см).

За маленьку лісову красунувам доведеться викласти не більше 100 гривень. Трішки дешевшими, але не менш красивими, є смереки (до 75 гривень). Але варто врахувати, що вони швидше осипаються та не мають знайомого всім новорічного аромату.

Ялинки середньої висоти коштують від 80 до 150 гривень. Такі красуні найчастіше купують, адже вони ідеально вписуються у квартиру. Відтак, якщо ви хочете обрати красиве зрубане деревце, варто приходити якомога раніше, коли найбільший вибір.

Ціна на високі дерева коливається від 200 до 350 гривень. Все залежить від об’єму ялинки: якщо у вас багато місця і ви любите пишні новорічні ялинки, бо варто приходити з собою зайву сотню.

Є ще ялинки, які збирають з гілок. Вони дуже густі та мають ідеальну форму, тому не потребують багато прикрас. Але й ціна на них найбільша: маленькі ялинки з гілочок коштують 170-250 гривень.

Варто зазначити, що ми описували ціни на середньостатистичні ялинки. Якщо ви хочете придбати не пишне деревце, чи навпаки з дуже великою кількість гілочок, то й ціна буде меншою чи більшою відповідно.

Ціни на штучні красуні

З настанням зими львівські гіпермаркети заполонили штучні ялинки. Звичайно, що вони значно дорожчі за живі дерева, але й прослужать вони далеко не місяць. Щоб описали ціни на штучні красуні, ми погрупували їх на малі (близько 1 м), середні (до 1,7 м) та великі (від 1,8 м), які своєю чергою поділяються на синтетичні (найменш реалістичні), мішані (більшість штучних, що продаються у Львові) та литі (найбільше схожі на справжні дерева, бо мають найважчу технологію виробництва).

Малі:

синтетичні красуні коштують в середньому 300-700 гривень;

мішані ялинки цьогоріч вартують десь 500 грн;

литі деревця майже не зустрічаються, проте кілька штук за 1000-1200 гривень можна зустріти.

Середні:

синтетичну ялинку такого розміру(залежно від пишності) можна придбати за 600-1300 гривень;

деревце мішаного типу обійдеться десь у 900 гривень;

за литу новорічну красуню доведеться віддати від 2200 до 4000 грн.

Великі:

щоб поставити вдома синтетичне деревце потрібно буде заплатити від 1200 до 4000 грн;

мішані красуні у львівських магазинах можна придбати за 3500-5500 гривень;

литі ялинки найдорожчі, але й найкрасивіші, тому за них треба буде віддати від 6000 до 12800 грн.

Додамо, що вартість новорічного дерева, смакориків на столі чи орендованої для свята кваритири не мають значення. Головне, щоб у цю ніч з вами були хороші люди, позитивні емоції та атмосфера свята. Ну і звісно ж – цінні подарунки 😉