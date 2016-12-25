ОСТАННІ НОВИНИ

На прибирання Львова від снігу скерували 56 снігоочисних автомобілів

|

Як повідомили на «гарячій» лінії міста, станом на 7.00 год ранку до прибирання міста залучали 56 одиниць снігоприбиральної техніки. Загалом використано 553 м куб піскосуміші. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міськради.

dsc2140-447f1a1bd7a82bc8244e9cf83087a48f

Відтак, до прибирання залучали: 1 грейдер, 16 підмітальних машин, 30 піскорозкидувачів, 5 навантажувачів та 4 трактори.

За інформацією Львівського гідрометцентру, по місту Львову 25 грудня на дорогах ожеледиця. Налипання мокрого снігу. Вночі та вранці пориви західного вітру 15 – 20 м/с.

Усіх мешканців просять бути обережними, про усі надзвичайні ситуації просять інформувати на «гарячу» лінію міста для оперативного реагування.

Напишіть відгук

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
Як аварійний Народний дім в Дрогобичі перетворили на «лялечку»
Олесь ТЯГАЙ, Львівський портал
Як аварійний Народний дім в Дрогобичі перетворили на «лялечку»

У місті Дрогобич Львівської області після проведення капітального ремонту урочисто відкрили Народний дім імені Івана Фра...

«Нехай живе безлад!» – транспортна «реформа» отримала гасло
Іван МЕЛЬНИК
«Нехай живе безлад!» – транспортна «реформа» отримала гасло

Транспортна «реформа», яку взялася проводити у Львові влада міста і області, замість бажаного покращення спричинила до щ...

Заборонені плоди «на зоні». Що ховають в’язні Львівщини за своїми ґратами
Катерина РОДАК, Львівський портал
Заборонені плоди «на зоні». Що ховають в’язні Львівщини за своїми ґратами

У відомій книжці Стівена Кінга «Втеча з Шоушенка», що написана на основі  реальних подій,  головний герой роками прихову...

У чому перевага мережевих продуктових магазинів
Марина Терняк для Львівського порталу
У чому перевага мережевих продуктових магазинів

Напередодні новорічних та різдвяних свят більшість галичан зайняті плануванням святкового столу. Господині розмірковують...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша - афіша фільмів, квитки в кіно онлайн