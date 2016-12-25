На прибирання Львова від снігу скерували 56 снігоочисних автомобілів

Як повідомили на «гарячій» лінії міста, станом на 7.00 год ранку до прибирання міста залучали 56 одиниць снігоприбиральної техніки. Загалом використано 553 м куб піскосуміші. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міськради.

Відтак, до прибирання залучали: 1 грейдер, 16 підмітальних машин, 30 піскорозкидувачів, 5 навантажувачів та 4 трактори.

За інформацією Львівського гідрометцентру, по місту Львову 25 грудня на дорогах ожеледиця. Налипання мокрого снігу. Вночі та вранці пориви західного вітру 15 – 20 м/с.

Усіх мешканців просять бути обережними, про усі надзвичайні ситуації просять інформувати на «гарячу» лінію міста для оперативного реагування.