На Львівщині затримали чоловіка, що намагався незаконно вивезти підлітка за кордон

Незаконне вивезення дитини за межі України припинили прикордонники Мостиського загону. Про це Львівському порталу повідомили у прес-центрі Держприкордонслужби України.

Прикордонне відомство неодноразово інформувала про порядок здійснення закордонних поїздок з дітьми. Але і надалі продовжують мати місце випадки надання на паспортний контроль документів, оформлених не належним чином, серед яких трапляються також і ті, що були видані незаконно.

Так, учора прикордонники Мостиського загону запобігли спробі вивезення неповнолітньої дитини з території України. У пункт пропуску «Шегині» на паспортний контроль прибула громадянин України, який разом із 14-річною дитиною прямував, як супроводжуюча особа, до Польщі. Під час перевірки документів українець пред’явив нотаріальне доручення зі згодою батьків на вивіз хлопчика за кордон. Проте в ході перевірки прикордонники з’ясували, що доручення видане незаконно, адже на момент видачі його батьки на території України не перебували.

За даним фактом було проінформовано представників Національної поліції про ознаки можливого кримінального правопорушення. В подальшому чоловіка разом з дитиною передано до правоохоронних органів.