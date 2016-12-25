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На Львівщині вінничанин наїхав на пішохода, який загинув на місці події

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На трасі Львів-Тернопіль автомобіль насмерть збив пішохода. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

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Сьогодні, 25 грудня, близько 2:00 год. на автодорозі Львів – Тернопіль неподалік села Велика Вільшаниця Золочівського району водій автомобіля «ВОЛЬКСВАГЕН LT», 1972 року народження, житель Вінниці, здійснив наїзд на 36-річного пішохода, жителя Львова, який від отриманих травм загинув на місці події.

Незадовільні дорожні умови, що могли стати безпосередньою або супутньою причиною скоєння дорожньо-транспортної пригоди, не виявлені. Причини події з’ясовуються. Проводиться дослідча перевірка.

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