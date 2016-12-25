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Львів’янин підрізав чоловіка в кафе і втік

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Патрульні знайшли по гарячих слідах чоловіка, який завдав ножових поранень інші особі у кафе. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Патрульної поліції Львова.

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Вчора близько 19 години патрульні отримали виклик з кафе на вулиці Зубрівській про нанесення ножових поранень невідомій особі. Патрульні прибули на виклик, медики надавали допомогу потерпілому. Працівники та відвідувачі кафе надали детальний опис підозрюваного, зокрема сережка у вусі та татуювання на голові.

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Обстежили територію і в одному із під’їздів поруч з кафе на 5 поверсі виявили 24-річного чоловіка, який був схожий на розшукуваного. Невідомі особи, які були поруч намагалися завадити затриманню. Чоловіка упізнали в кафе. На місце викликали слідчо-оперативну групу. В присутності понятих у нього виявили ніж, так званий «метелик». Далі справою займалися слідчі. Потерпілого госпіталізували.

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