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Жителів Львівщини попереджають про ускладнення погодних умов

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У зв’язку з впливом потужної циклонічної депресії над Скандинавією і проходження атмосферних фронтів повязаних з нею, на Львівщині впродовж  25 – 28 грудня очікується ускладнення погодних умов. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

погода

Часом опади, із почерговою зміною їх фази, в окремі дні можливі сильні опади (25 – 26 грудня – мокрий сніг з переходом у дощ, 27 – 28 грудня – дощ з переходом в мокрий сніг та сніг). Місцями налипання мокрого снігу, ожеледь. На дорогах ожеледиця.

При проходженні активних атмосферних фронтів очікуються місцями пориви вітру (південно-західний з переходом на північно-західний) 15 – 20 м/с, 27 грудня по всій території 17 – 22 м/с; подекуди хуртовини.

Температура повітря становитиме від 3° морозу до 3° тепла, лише вночі 25 грудня 1 – 6° морозу, вдень 26 грудня 1 – 6° тепла.

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