За тиждень кількість хворих на грип і ГРВІ зросла на більш ніж 10%. Як вберегти своє здоров’я

Управління Держпродспоживслужби у Львова повідомило, що за підсумками проведеного моніторингу захворюваності на ГРВІ та грип серед населення Львова за 51 тиждень 2016 р., спостерігається ріст на гострі респіраторні вірусні захворювання. Зареєстровано 10047 випадків (в т.ч.60 випадків грипу), що на 10.9% більше в порівнянні з минулим тижнем, передає кореспондент Львівського порталу.

Згідно з моніторингом захворювання на грип та ГРВІ, відзначається активізація епідпроцесу серед дітей 5-14р та 15-17 років. Інтенсивний показник становить 1337.4 на 100 тис. населення при епідпорозі 620.21, отже реєструється перевищений епідпорог серед населення Львова на 53.6%. З початку епідсезону 2016-2017рр. діагноз «Грип» виставлений клінічно у 62 випадках; у 6 осіб за результатами вірусологічного дослідження мазка з носоглотки від хворих методом ПЛР виявлено РНК вірусу грипу A Н3N2 у 2 осіб (грип Гонконг), виявлено РНК вірусу грипу А у 4 осіб ( грип Каліфорнія).

На основі вищенаведеного і відповідно до наказу МОЗ України від 06.11.2015р № 732 «Про затвердження нормативно-правових актів з питань організації та проведення санітарно-протиепідемічних заходів , спрямованих на запобігання виникненню і поширенню грипу та гострих респіраторних інфекцій, враховуючи інтенсивність епідемічного процесу, рівень захворювання впродовж 51 тижня 2016р визначається як високий ( показники знаходяться в межах 25-75%).

Як захистити себе від грипу

Профілактика:

– Яким би не був штам вірусу, варто запам’ятати і дотримуватися найголовніших простих правил. Адже грип, як і інші респіраторні віруси, передається повітряно-крапельним шляхом і вражає органи дихання. Профілактичні заходи спрямовані насамперед для підвищення резистентності організму до дії збудників грипу, а також інших ГРІ та ГРЗ. Тож прості речі, які рятують життя:

– Уникати контактів з хворими. Джерело вірусу – хвора людина. Захворів – залишайся вдома. Нема нічого героїчного у відвідуванні роботи хворим – і сам як слід не працюєш, і колег на лікарняне ліжко вкладеш. Лікарі вже кілька років повторюють, що жодних ліків із доведеною профілактичною ефективністю від вірусу грипу не існує. Вітаміни, імуностимулятори, чарівні пігулки – препарати із недоведеною ефективністю.

– Чим менше людей, тим менше шансів захворіти. Тому обмеження відвідувань натовпів, у тому числі і відвідування дитячих колективів, іноді виправданий захід. Рішення про тимчасові карантинні заходи дозволяють розвести дитячі колективи і уповільнити поширення інфекції. Проте, це не означає, що дитина у цей час має ходити до розважальних центрів, відвідувати кінотеатри, спортивні зали тощо.

– Щоб не контактувати із хворими у транспорті – не лінуйтеся пройти зупинку пішки по свіжому повітрю. Так само не варто зайвий раз навідуватися до супермаркетів та торгівельних центрів!

– Маски. Використання маски виправдане лише за умови використання її хворою людиною, якщо поряд здорові. Звісно, вірус вона не затримає, але допоможе зупинити крапельки із вірусом. Міняти її необхідно, щойно стане вологою. Використовувати маски на вулиці – взагалі немає сенсу. Віруси не виживають у прохолодному, вологому повітрі назовні, проте гарно себе почувають у теплих сухих приміщеннях – тому не забувайте їх провітрювати.

– Найкраще користуватися стандартними хірургічними масками, що мають вологостійку поверхню та довго залишаються ефективними. Економити чи лінитися вчасно замінити маску немає сенсу — волога маска не діє. Використані маски ні в якому разі не можна розкладати по кишенях чи сумках — їх потрібно відразу викидати в смітник.

– Уникайте висихання слизових оболонок носа, постійно закапуйте сольові розчини. Можна приготувати розчин самостійно (1 чайна ложка звичайної солі на 1 л кип’яченої води) або купити в аптеці фізіологічний розчин, або готові сольові розчини для введення в носові ходи.

Специфічна профілактика:

“Зустріч з вірусом без захисних антитіл призводить до хвороби. Антитіла з’являться, якщо раніше вже перехворіли, або після щеплення. Ми неодноразово радили робити його заздалегідь, проте щепитися не пізно протягом всього періоду епідсезону. Особливо важливою вакцинація є для представників груп ризику, оскільки вона значно збільшує шанси цих людей відвернути смертельні наслідки хвороби.

Незначна кількість проведених щеплень забезпечує індивідуальний захист щеплених, проте не створює загальний імунний прошарок серед населення.

Дотримання цих елементарних правил суттєво підвищує Ваші шанси уникнути небезпечного захворювання та здатне зберегти життя Вам і людям, що знаходяться поруч з Вами”, – йдеться у інформації Держпродспоживслужби у Львові.