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Як відрізнити грип від застуди? Кілька відмінних симптомів

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Холодна пора року — сезон застуд і грипу. Кожне з цих захворювань носить вірусний характер і небезпечно своїми ускладненнями. Львівський портал вирішив з’ясувати, як відрізнити грип від ГРВІ, що правильно себе вилікувати.

хвороба

Якщо ви помічаєте у себе характерні ознаки вірусних захворювань — нежить, закладеність носа, підвищення температури, — в голові народжується цілком резонне питання: грип чи ГРВІ? Навчившись розрізняти ці недуги один від одного, ви зможете тримати ситуацію під контролем.

Гостра респіраторна вірусна інфекція (ГРВІ) — це ряд захворювань дихальних шляхів, що викликаються різними вірусами: риновірусом, аденовирусом, респіраторно-синцитіальним вірусом, вірусом парагрипу, коронавірусів та іншими. А грип — це теж ГРВІ, яке викликає вірус грипу.

Проте, грип виділяють з обширної групи ГРВІ і ось з яких причин:

  • грип, як правило, викликаний епідемією, що охоплює значну частину населення ,
  • грип протікає складніше, дає сильніші ускладнення.

Отже, існує кілька відмінних симптомів грипу та ГРВІ:

  1. При ГРВІ початок захворювання поступове, а грип завжди починається раптово і бурхливо.
  2. При застуді підвищення температури тіла, як правило, незначне (рідко вище 38,5°С). При грипі спостерігається різке наростання температури. Протягом декількох годин вона піднімається до 39-40°С, і зберігається вона впродовж 3–4 днів.
  3. Інтоксикація. Якщо хворий зберігає працездатність, не спостерігається ознобу, рясного потовиділення, сильного головного болю в лобно-скроневій частині, болів при русі очними яблуками, світлобоязні, запаморочення, ломоти у м’язах і суглобах, то у нього, швидше за все, застуда, а не грип.
  4. Нежить і закладеність носа — основні симптоми ГРВІ. Грип зазвичай не мучить нежиттю, може бути невелика закладеність носа на другий день хвороби.
  5. Біль у горлі і його почервоніння — це також характерно для ГРВІ, а при грипі – рідко.
  6. Кашель і неприємні відчуття в грудях з’являються відразу при ГРВІ і носять слабо або помірно виражений характер. Грип зазвичай викликає болісний кашель і біль за грудиною по ходу трахеї на другу добу хвороби.
  7. ГРВІ супроводжується частим чханням, а при грипі воно дає про себе знати рідко.
  8. Почервоніння очей часто характерно для грипу і рідко при ГРВІ.
  9. Після ГРВІ рідко буває підвищена стомлюваність, головний біль, дратівливість, а після грипу такий стан може зберігатися протягом 2–3 тижнів.

Додамо, що в будь-якому випадку кне варто лікуватись самотужки, а звертатися за допомогою до лікарів, щоб уникнути небажаних ускладнень.

Фото: ninsin-akachan.com

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