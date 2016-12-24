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Вчора у зоні АТО четверо військових отримали контузію

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За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих у лавах українських військ немає, 1 військовослужбовець отримав поранення, ще 4 – отримали контузію. Про це Львівському порталу повідомили в інформаційно-аналітичному центрі РНБО.

24-12-1

Луганський напрямок

Основні бойові дії розгорнулися після 17 години. Зокрема, у Новозванівці противник застосував гармати й міномети, а у Сизому – установку «Град». Ще один мінометний обстріл відбувся у Жовтому. Окрім цього, окупанти порушували режим тиші у Станиці Луганській, Лобачевому, Новоолександрівці.

Всього за минулу добу на Луганському напрямку відбулося 10 ворожих обстрілів, половина – з важкого озброєння. При цьому по наших позиціях випущено 15 мін, 35 артснарядів, 4 реактивних снаряда від «Граду».

Донецький напрямок

Окрім ділянки фронту Троїцьке – Новолуганське, активні бойові дії вчора велися і на інших рубежах. Противник активізувався по горлівському периметру, обстрілявши наші позиції у селищах-супутниках Торецька (Північному та Південному), а також у Верхньотрецькому та Новоселівці Другій.

Половина обстрілів велася з важкого озброєння. У Північному пошкоджено 2 житлових будинки.

В авдіївській промзоні відбулося 5 перестрілок між силами АТО й окупантами. Найпотужнішими були 4-а і 5-а, які відбулися, відповідно, вдень та ввечері, тривали загалом 7 годин, і супроводжувалися щільним мінометним вогнем: по наших позиціях за цей час було випущено близько 170 мін.

На позиції «Шахта Бутовка» вчора ввечері українські воїни пережили потужний тригодинний мінометний обстріл з боку Спартака. В Донецькому аеропорту вчора було спокійно.

Всього за минулу добу на Донецькому напрямку відбулося 19 ворожих обстрілів, зокрема 13 – з важкого озброєння, та 1 бойове зіткнення.

Маріупольський напрямок

Головною подією дня, як уже повідомлялося вчора, стало бойове зіткнення у Водяному, де сили АТО були атаковані ворожою ДРГ у складі 8 осіб. Бій тривав 20 хвилин.

Загалом обстановка залишається незмінно тривожною. На ділянці фронту Талаківка – Широкине, і вдень, і вночі тривають потужні мінометні й артилерійські обстріли. По наших позиціях випущено понад 120 боєприпасів відповідного калібру.

На інших рубежах – майже ідеальне перемир’я. 1 короткотривалий обстріл з боку противника відбувся під Докучаєвськом.

Після 19.30 противник згорнув активність і більше того дня наших військових не турбував.

Всього за минулу добу на Маріупольському напрямку відбулося 19 ворожих обстрілів, зокрема 11 – з важкого озброєння, та 1 бойове зіткнення.

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