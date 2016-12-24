У Зимній Воді небайдужі з патрульними врятували загублену бабусю від обмороження

Завдяки небайдужим громадянам у Зимній Воді вдалося врятувати літню жінку від обмороження. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Патрульної поліції Львова.

Вчора близько 19.00 до стаціонарного посту біля населеного пункту Зимна Вода під’їхав автомобіль із подружжям. Вони повідомили, що проїжджаючи біля лісу неподалік села Оброшино помітили старшу жінку. Як з’ясувалося, у неї проблеми з пам’яттю і вона не знає як там опинилася.

Бабуся дуже змерзла, адже була одягнута в осіннє пальто та нічну сорочку. Патрульні зігріли жінку. У неї при собі був гаманець в якому лежала записка з номером сина і адресою проживання. Виявилося, що 85-річна жінка проживає на вулиці Кульпарківській і син розшукує її впродовж усього дня. Це вже не вперше жінка йде з дому. Чоловік забрав маму.