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У Зимній Воді небайдужі з патрульними врятували загублену бабусю від обмороження

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Завдяки небайдужим громадянам у Зимній Воді вдалося врятувати літню жінку від обмороження. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Патрульної поліції Львова.

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Вчора близько 19.00 до стаціонарного посту біля населеного пункту Зимна Вода під’їхав автомобіль із подружжям. Вони повідомили, що проїжджаючи біля лісу неподалік села Оброшино помітили старшу жінку. Як з’ясувалося, у неї проблеми з пам’яттю і вона не знає як там опинилася.

Бабуся дуже змерзла, адже була одягнута в осіннє пальто та нічну сорочку. Патрульні зігріли жінку. У неї при собі був гаманець в якому лежала записка з номером сина і адресою проживання. Виявилося, що 85-річна жінка проживає на вулиці Кульпарківській і син розшукує її впродовж усього дня. Це вже не вперше жінка йде з дому. Чоловік забрав маму.

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