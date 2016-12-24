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У Жовкві затримали раніше судимого за зґвалтування, який напав на бабусю

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Слідчий Жовківського відділення поліції, повертаючись з роботи додому, почув крики про допомогу й затримав раніше судимого зловмисника, котрий напав на пенсіонерку і намагався заволодіти її сумкою. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

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Ця подія сталась 23 грудня близько 20.30 по вулиці Львівській у Жовкві.

Як з’ясувалося згодом, на сімдесятирічну пенсіонерку, місцеву мешканку, на вулиці напав зловмисник. Він ударив жертву по голові металевим ломиком і намагався відібрати в неї сумку. Бабуся, незважаючи на отриману травму, чинила опір та кликала на допомогу.

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Цей крик і почув правоохоронець. Він затримав зловмисника та викликав на місце події поліцейських групи реагування, котрі доставили його у відділення поліції. Пенсіонерці надали медичну допомогу в місцевій лікарні.

Особу зловмисника встановлено – ним виявився 58-річний раніше судимий місцевий мешканець. З собою він мав ніж, який правоохоронці вилучили та скерували на експертизу. Поліцейські затримали нападника в порядку ст.208 КПК України, невдовзі суд обере для нього міру запобіжного заходу.

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За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.187 (розбій) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Триває досудове розслідування, правоохоронці перевіряють причетність зловмисника до скоєння інших злочинів.

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