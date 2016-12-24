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У мерії звинувачують погоду у затягуванні ремонтних робіт на Городоцькій

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Як розповів директор департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР Сергій Бабак, для того, щоб якнайшвидше закінчити ремонтні роботи на шляхопроводі на вул.Городоцькій, залучено додаткові підрядні організації, передає Львівський портал.

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За його словами, на сьогодні на об’єкті з однієї сторони асфальтують під’їзди, з іншої працюють грейдери – вирівнюють основу. На мості триває гідроізоляція верхньої частини. Також проводять роботи з мощення тротуарів. Зовнішнє освітлення тут вже влаштовано.

«З вини генпідрядника  – ТзОВ «Західтрансбуд» – був втрачений час. Ми зараз з допомогою багатьох організацій вчиняємо всі дії, щоб дорогу відкрити. Зараз основною є погода, нам важливий кожен день, щоб не було опадів, щоб не було низької температури. Рахунок йде на години, стараємось і очікуємо, що нам вдасться до нового року проїзд відкрити. Якщо, скажімо, до вівторка протримається погода без опадів, то ми відкриємо до нового року. Ми залучили все, що можна, щоб відкрити дорогу до нового року, але на погоду ми вплинути не можемо.

Головне – відкрити рух, щоб було зручно мешканцям і щоб зменшити навантаження на прилеглі вулиці. Робимо все можливе і неможливе для того, щоб відкрити рух по вул.Городоцькій», – зазначив Сергій Бабак.

Також він додав, якщо дозволять погодні умови, до нового року закінчать ремонтні роботи і на вул.Богданівській.

Нагадаємо, що аварійний міст на Городоцькій обіцяли відремонтувати до кінця жовтня 2016 року.

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