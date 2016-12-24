У Львові відзначили 79 річницю з дня народження В’ячеслава Чорновола

Сьогодні, 24 грудня, з нагоди 79-річчя з дня народження, у Львові вшанували пам’ять українського політика, публіциста, літературного критика, Героя України В’ячеслава Чорновола. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Керівництво міста та області, громадськість поклали квіти до пам’ятника В. Чорноволу. З промовами виступили побратими В’ячеслава Чорновола – Ярослав Кендзьор та Михайло Косів.

Також прозвучав Державний Гімн України та пісні національно-патріотичного спрямування у виконанні заслуженої хорової капели України «Трембіта».