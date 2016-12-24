Патрульні поліцейські привітали українців з прийдешніми святами

Патрульні поліцейські з різних міста країни записали привітання для всіх українців. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Патрульної поліції Львова.
Відтак, українські копи побажали громадянам кохати, захищати та цінувати те, що є.
Патрульні поліцейські з різних міста країни записали привітання для всіх українців. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Патрульної поліції Львова.
Відтак, українські копи побажали громадянам кохати, захищати та цінувати те, що є.
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