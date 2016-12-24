Нацбанк заговорив про купюру номіналом у 1 000 гривень

Національний банк допускає введення купюри номіналом в 1 000 гривень. Про це повідомила глава НБУ Валерія Гонтарєва, пише УП.

«Можу сказати, що Пантелеймона (Куліша, портрет якого начебто має бути на новій купюрі – ред.) там (на купюрі – ред.) немає, а решту давайте поки потримаємо в таємниці», – відповіла вона на запитання про те, чи буде введена купюра номіналом в 1 000 гривень.

Можливою причиною введення такої купюри є підвищення з 2017 року мінімальної зарплати до 3 200 гривень.

Фото: 112 Украина