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Мешканці Рясного влаштували Садовому «коридор ганьби»

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На зібрання мешканців Рясного, які виступають проти розташування там сміттєпресувального заводу, прибув міський голова Андрій Садовий. Однак його було піддано обструкції і зустрінуто образливими вигуками в так званому «коридорі ганьби», пише «Форпост».

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На зібранні також були присутні депутати Львівської міськради.

«Садовий не може відповісти чи підтримує Ухвалу про заборону встановлення сміттєпресувальної лінії в Рясному. Люди кричать ганьба! Депутат Ігор Зінкевич запитав, чому 10 років нічого не робилось в Грибовичах, чого не дотримувались екологічних норм, чому до сьогодні немає стратегії виходу із ситуації? Садовий промовчав», – повідомив Ігор Телішевський.

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