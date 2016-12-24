Мешканці Рясного влаштували Садовому «коридор ганьби»

На зібрання мешканців Рясного, які виступають проти розташування там сміттєпресувального заводу, прибув міський голова Андрій Садовий. Однак його було піддано обструкції і зустрінуто образливими вигуками в так званому «коридорі ганьби», пише «Форпост».

На зібранні також були присутні депутати Львівської міськради.

«Садовий не може відповісти чи підтримує Ухвалу про заборону встановлення сміттєпресувальної лінії в Рясному. Люди кричать ганьба! Депутат Ігор Зінкевич запитав, чому 10 років нічого не робилось в Грибовичах, чого не дотримувались екологічних норм, чому до сьогодні немає стратегії виходу із ситуації? Садовий промовчав», – повідомив Ігор Телішевський.