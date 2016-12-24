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Львів обрали найдешевшим туристичним містом світу

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У рейтингу туристичної компанії «Mondono», який оприлюднило американське видання «Business Insider», Львів посів перше місце серед найдешевших туристичних міст світу, пише Zaxid.net.

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Під час дослідження порівнювались вартість проживання у готелі, проїзд на таксі, а також харчування на двох. Зокрема, за житло у Львові турист заплатить приблизно 25 доларів (656 грн), за вечерю на двох – 5 доларів (131 грн), а 1 км проїзду на таксі всього 20 центів (6 грн).

Друге з 12 місць посідає сербське місто Приштина, де житло коштує вдвічі більше, ніж у Львові, – 56 доларів (1470 грн). Вартість харчування на двох тут становить трохи більше 5 доларів (140 грн), а 1 км проїзду на таксі – долар (26 грн).

На третьому місці столиця Болгарії – Софія, вартість ночівлі у готелі тут коштує 57 доларів (1497 грн), а трава на двох трохи більше 11 доларів (288 грн).

У Панамі, Греції, Португалії, Боснії, Вірменії та Іспанії середня сума, яку заплатить турист за житло, проїзд та їжу становить 70-80 доларів (1838-2100 грн). У Львові ж всього 31 долар (814 грн).

Найдорожчим у рейтингу «Business Insider» визнано місто Вальпараїсо у Чилі. Воно посіло 12 позицію у рейтингу. Вартість їжі чи проїзду на таксі у Вальпараїсо не дуже відрізняється від інших міст у списку, однак тут за ніч у готелі турист заплатить приблизно 113 доларів (2968 грн).

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