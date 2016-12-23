Як аварійний Народний дім в Дрогобичі перетворили на «лялечку»

У місті Дрогобич Львівської області після проведення капітального ремонту урочисто відкрили Народний дім імені Івана Франка, який був збудований ще у 1956 році. До цих робіт дах Будинку культури був у жалюгідному стані, ремонту також потребував фасад будівлі та кабінети, де проводяться гуртки для дітлахів. Дати нове життя дрогобицькому Народному дому вдалося завдяки ПАТ «Укргазвидобування», яке в рамках співпраці із Львівською ОДА виділило на його ремонт більш як півмільйона гривень.

Так, протягом цього року між компанією та облдержадміністрацією діяла угода про співпрацю, в рамках якої ПАТ «Укргазвидобування» спрямувало 5 млн грн на об’єкти соціальної інфраструктури Львівщини. Серед них і Народний дім імені Івана Франка, на який підприємство дало 600 тис. грн.

Як наголосив голова правління ПАТ «Укргазвидобування» Олег Прохоренко, який прибув на урочистості в Народний дім Дрогобича, його компанія є найбільшим платником податків і виробником газу в Україні, тому вирішили внести свою лепту в розвиток місцевих громад і фінансувати деякі соціальні об’єкти.

«Мені особисто було дуже приємно сюди завітати і побачити на власні очі, як використовуються наші кошти, пересвідчитися, що вони йдуть на благо громади. І дітки мають де розвивати свої таланти», – наголосив очільник компанії.

Також він розповів про співпрацю з Львівською ОДА і зауважив, що ПАТ «Укргазвидобування» має намір її продовжувати і наступного року:

«Програма фінансування соціальних угод діє із найбільшими областями, де ми працюємо, зокрема, йдеться і про Львівщину. Цього року угоду з Львівською областю ми профінансували на 5 млн грн. Що ж до об’єктів, на які спрямовані ці кошти, їх визначали спільно із Львівською ОДА. Ми працюємо у тісній співпраці з владою та громадами і покладаємося на їхню думку стосовно того, де наша допомога найбільш необхідна. Тому серед цих об’єктів, які фінансуються в рамках соцугоди із Львівською ОДА, є цей Народний дім, на який ми виділили 600 тис. грн. І сьогодні бачимо реальний результат».

За словами Олега Прохоренка, щодо продовження угоди у 2017 році він вже мав розмову з керівником Львівської ОДА та головою Львівської облради. «Думаю, через кілька тижнів або місяць ми вийдемо на новий договір і рухатимемося в цьому напрямку», – додав він.

Як зауважив своєю чергою голова Львівської ОДА Олег Синютка, ремонт дрогобицького Народного дому був серед першочергових об’єктів не просто так: «По-перше, саме тут святкували 160-ту річницю з дня народження Івана Франка, по-друге, Дрогобиччина – це регіон, де розпочиналося нафтовидобування та газовидобування на Галичині».

Водночас керівник області наголосив: «Зважаючи на те, що цього року на території Львівщини компанія видобула 700 млн кубічних метрів газу, нею було профінансовано 5 млн грн, які пішли на соціальні проекти у Львівській області…Тому мені дуже приємно, що меморандум, який ми підписали на початку цього року, реалізований на 100%. Тут також є підтримка і Львівської обласної ради, тому що вона дуже швидко надає дозволи на здійснення нових розробок компанії «Укргазвидобування».

Окрім реконструкції Будинку культури в Дрогобичі за кошти ПАТ «Укргазвидобування» було освітлено центральну вулицю села Унятичі Дрогобицького району, збудовано баскетбольний майданчик в м. Яворові, реконструйовано систему опалення Храму УГКЦ Пресвятої Євхаристії в с. Купичволя Жовківського району, проведено капітальний ремонт покрівлі житлового будинку в м. Дашава Стрийського району та здійснено капітальний ремонт народного дому у Бібрці Перемишлянського району.

Як розповів директор міського Народного дому Петро Кос, до проведення капітального ремонту стан будівлі був вкрай невтішним:

«Із дахом у нас розпочалися проблеми ще 7-8 років тому. Складні погодні умови стали причиною обвалу у цих приміщеннях. Більше того, десь 16 років тому будівлю спіткало ще одне лихо: у лівому крилі Будинку культури під час дискотеки спалахнула пожежа, що спричинило обвал стін».

За його словами, через падіння стелі у цих кабінетах не було можливості займатися у гуртках з дітками, не було де їх вчити.

«Але тепер завдяки цій допомозі ми завершили першу стадію реконструкції Народного дому. Вдалося ліквідувати всі проблемні місця – це фасад, це дах, це побілка в кімнатах гурткової роботи, заміна підлоги, також закуплено нову гарну сцену у концертний зал, освітлення та звук… Фасад нашого будинку капітально відремонтований. Це милує око і туристів, і самих дрогобичан. І взагалі будівля отримала зовсім новий вигляд», – похвалився директор Народного дому імені Івана Франка.