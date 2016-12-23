Українець намагався завезти в Європу заховану в ковдру рушницю

Учора прикордонники Львівського загону в міжнародному автомобільному пункті пропуску «Грушів», що на кордоні з Польщею, вилучили зброю. Про це Львівському порталу повідомили у прес-центрі Держприкордонслужби України.

Під час огляду автомобіля «Фіат» на виїзд з України прикордонники виявили мисливську гладкоствольну рушницю ЕЖ-17, калібр-16 мм. Її перевозив 46-річний громадянин України, приховавши на задньому сидінні авто, загорнувши в ковдру.

По даному факту було проінформовано співробітників Національної поліції.