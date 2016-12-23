ОСТАННІ НОВИНИ

Українець намагався завезти в Європу заховану в ковдру рушницю

|

Учора прикордонники Львівського загону в міжнародному автомобільному пункті пропуску «Грушів», що на кордоні з Польщею, вилучили зброю. Про це Львівському порталу повідомили у прес-центрі Держприкордонслужби України.

15622526_938341972963709_3938907692028438907_n

Під час огляду автомобіля «Фіат» на виїзд з України прикордонники виявили мисливську гладкоствольну рушницю ЕЖ-17, калібр-16 мм. Її перевозив 46-річний громадянин України, приховавши на задньому сидінні авто, загорнувши в ковдру.

По даному факту було проінформовано співробітників Національної поліції.

15672570_938341969630376_2027865962732246904_n

Напишіть відгук

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
Як аварійний Народний дім в Дрогобичі перетворили на «лялечку»
Олесь ТЯГАЙ, Львівський портал
Як аварійний Народний дім в Дрогобичі перетворили на «лялечку»

У місті Дрогобич Львівської області після проведення капітального ремонту урочисто відкрили Народний дім імені Івана Фра...

«Нехай живе безлад!» – транспортна «реформа» отримала гасло
Іван МЕЛЬНИК
«Нехай живе безлад!» – транспортна «реформа» отримала гасло

Транспортна «реформа», яку взялася проводити у Львові влада міста і області, замість бажаного покращення спричинила до щ...

Заборонені плоди «на зоні». Що ховають в’язні Львівщини за своїми ґратами
Катерина РОДАК, Львівський портал
Заборонені плоди «на зоні». Що ховають в’язні Львівщини за своїми ґратами

У відомій книжці Стівена Кінга «Втеча з Шоушенка», що написана на основі  реальних подій,  головний герой роками прихову...

У чому перевага мережевих продуктових магазинів
Марина Терняк для Львівського порталу
У чому перевага мережевих продуктових магазинів

Напередодні новорічних та різдвяних свят більшість галичан зайняті плануванням святкового столу. Господині розмірковують...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша - афіша фільмів, квитки в кіно онлайн