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У ВООЗ винайшли вакцину проти смертельного вірусу Ебола

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Всесвітня організація охорони здоров’я заявила про винайдення ефективної вакцини проти смертельного вірусу Ебола. Як повідомляє Радіо “Свобода”, проведена у Гвінеї експертиза підтвердила високу ефективність експериментальної вакцини.

ебола

За даними ВООЗ, після щеплення вакциною rVSV-ZEBOV понад п’яти тисяч людей упродовж 10 днів спостереження не було зафіксовано жодного нового випадку захворювання. Вакцина була запропонована людям, які перебували в тісному контакті із хворими.

Станом на початок березня 2016 року було зареєстровано 11 тисяч 316 смертей внаслідок хвороби Ебола, загалом випадків цієї хвороби зареєстрували 28 тисяч 639 за час останнього її спалаху, що розпочався 2014 року. Найбільше були уражені країни Західної Африки.

 

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