У центрі Львова на зупинці хтось залишив розбиті градусники

У Львові на зупинці громадського транспорту невідомі залишили медичні градусники. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДСНС України у Львівській області.



Так, сьогодні вночі, 23 грудня, о 02:28 год. до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення, що в м. Львові на пр. Свободи, 1/3 на зупинці громадського транспорту знаходяться медичні градусники у кількості 5 штук. З них 3 медичні градусники пошкоджені.

Відділенням радіаційно-хімічного та біологічного захисту проводилися роботи по демеркуризації на площі 3 кв.м, пошкоджені градусники було передано в відділ ЦЗН Львівської міської ради на зберігання та подальшої утилізації.