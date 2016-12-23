У Стрию засудили двох організаторів грального бізнесу

На Львівщині трьом учасникам організованої злочинної групи повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, які впродовж 2013-2015 років незаконно займалися гральним бізнесом на території міста Стрий Львівської області. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.

Правоохоронцями встановлено, що до складу вказаного угруповання входило вісім осіб, які всупереч вимогам чинного законодавства організували 2 гральні заклади, де створили умови та можливості займатись особам азартними іграми на гральних автоматах.

У травні поточного року працівниками управління захисту економіки за процесуального керівництва прокуратури області незаконну діяльність зазначених підпільних гральних закладів було припинено. Під час обшуків у цих приміщеннях було вилучено 21 гральний автомат, обладнаний спеціалізованим набором азартних ігор, а також грошові кошти отримані, як прибуток від незаконної діяльності.

Зазначимо, що в ході досудового розслідування на вилучене майно підозрюваних накладено арешт.

Учора, 22 грудня, суд задовольнив клопотання прокурора та обрав для трьох підозрюваних запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 400 тис грн та 320 тис грн відповідно, крім того одного із учасників злочинної групи зобов’язано носити електронний браслет.

Останнім загрожує покарання у вигляді штрафу від 170 до 850 тисяч гривень з конфіскацією грального обладнання.