У МВС «відмиють» на нових автомобілях понад 6.5 млн доларів?

Міністерство внутрішніх справ, закуповуючи автомобілі для поліції Mitsubishi Outlander PHEV, буде переплачувати дилеру більше 10 тисяч доларів за кожну машину! До такого висновку прийшов бізнесмен і громадський діяч Олексій Тамразов, який замовив таке ж авто 2017 модельного року у німецького дилера одночасно з МВС.

«Замовив у базовій комплектації, яка набагато краще, ніж комплектація для «Нацполіціі». Не «білий акрил», а «коричневий металік», що дорожче на 500 дол. Передоплата 3000 дол. Постачання – травень/червень 2017. Машина обходиться в 29 920 евро = 31300 дол. На сьогодні. Митних платежів 10215 євро = 10700 дол. Доставка до України – 800 дол. Разом: «моє авто» – 42800 дол. «Поліцейське» – 56 700 дол.», – повідомив бізнесмен у Facebook.

При цьому, за словами Олексія Тамразова, вартість його авто й так свідомо завищена від «поліцейського варіанту», який приїде безпосередньо імпортеру в Україні (минаючи оплату мита в ЄС). Автівки для МВС мають бути ще дешевші. Зокрема: мито в ЄС – 10% або близько 2500 дол. Колір металік – 500 дол. + Додаткові стандартні опції, яких немає в «поліцейському».

І ніякої знижки за опт (635 штук), за 100% передоплату (на 252 дня) або дотації держави – в ціні не присутні.

Бізнесмен раніше з’ясував, що МВС, обґрунтовуючи ціну закупівлі авто, посилається на експертний висновок Київської торгово-промислової палати (від 30.06.2016 № Ц-738). Відповідно до даного висновку, вартість спеціалізованого автомобіля для потреб поліції з гібридною силовою установкою Mitsubishi Outlander PHEV 2.0 виробництва 2015 року (з урахуванням всіх податків, митних зборів) становить на 30 червня 2016 року – 1 507 443 грн, що відповідно до офіційного курсу Нацбанку дорівнює 59 900 долл.

Як відомо, національна поліція України отримає 651 сучасний гібридний автомобіль Mitsubishi Outlander PHEV замість застарілих ВАЗ і УАЗ. Про це повідомив сам міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

За даними Inforesist