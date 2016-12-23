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У МВС «відмиють» на нових автомобілях понад 6.5 млн доларів?

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Міністерство внутрішніх справ, закуповуючи автомобілі для поліції Mitsubishi Outlander PHEV, буде переплачувати дилеру більше 10 тисяч доларів за кожну машину! До такого висновку прийшов бізнесмен і громадський діяч Олексій Тамразов, який замовив таке ж авто 2017 модельного року у німецького дилера одночасно з МВС.

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«Замовив у базовій комплектації, яка набагато краще, ніж комплектація для «Нацполіціі». Не «білий акрил», а «коричневий металік», що дорожче на 500 дол. Передоплата 3000 дол. Постачання – травень/червень 2017. Машина обходиться в 29 920 евро = 31300 дол. На сьогодні. Митних платежів 10215 євро = 10700 дол. Доставка до України – 800 дол. Разом: «моє авто» – 42800 дол. «Поліцейське» – 56 700 дол.», – повідомив бізнесмен у Facebook.

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При цьому, за словами Олексія Тамразова, вартість його авто й так свідомо завищена від «поліцейського варіанту», який приїде безпосередньо імпортеру в Україні (минаючи оплату мита в ЄС). Автівки для МВС мають бути ще дешевші. Зокрема: мито в ЄС – 10% або близько 2500 дол. Колір металік – 500 дол. + Додаткові стандартні опції, яких немає в «поліцейському».

400І ніякої знижки за опт (635 штук), за 100% передоплату (на 252 дня) або дотації держави – в ціні не присутні.

Бізнесмен раніше з’ясував, що МВС, обґрунтовуючи ціну закупівлі авто, посилається на експертний висновок Київської торгово-промислової палати (від 30.06.2016 № Ц-738). Відповідно до даного висновку, вартість спеціалізованого автомобіля для потреб поліції з гібридною силовою установкою Mitsubishi Outlander PHEV 2.0 виробництва 2015 року (з урахуванням всіх податків, митних зборів) становить на 30 червня 2016 року – 1 507 443 грн, що відповідно до офіційного курсу Нацбанку дорівнює 59 900 долл.

Як відомо, національна поліція України отримає 651 сучасний гібридний автомобіль Mitsubishi Outlander PHEV замість застарілих ВАЗ і УАЗ. Про це повідомив сам міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

За даними Inforesist

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