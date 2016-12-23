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У Мостиськах чоловіки викинули тіло вбитого товариша на дорогу, імітуючи ДТП

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На Львівщині чоловіки до смерті забили свого товариша та викинули його тіло на дорогу, імітуючи ДТП. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації ГУ НП у Львівській області.

побив

До Мостиського відділення поліції 22 грудня о 7.35 надійшло повідомлення від перехожого про те, що на проїзній частині вулиці Рудківської у Мостиськах він виявив тіло незнайомого чоловіка без ознак життя.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Як встановили правоохоронці, загиблий – 56-річний місцевий мешканець, на його тілі було виявлено багаточисельні тілесні ушкодження, зокрема й черепно-мозкову травму. Як в подальшому встановили лікарі під час судово-медичної експертизи, саме ця травма і стала причиною смерті чоловіка.

«Ми встановили, що в той день загиблий був у гостях у свого знайомого, котрий мешкає на тій самій вулиці, де було виявлено тіло. Разом з ними у будинку гостював ще один знайомий господаря. Чоловіки розпивали спиртне і під час цього між ними виник конфлікт. Господар з гостем побили потерпілого, а коли побачили, що він не подає ознак життя, близько четвертої ночі, винесли його тіло на вулицю та залишили на проїзній частині за сто метрів від будинку. Таким чином вони намагались зімітувати загибель внаслідок дорожньо-транспортної пригоди», – розповів начальник Мостиського відділення поліції підполковник поліції Олег Сушко.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

Зловмисників, місцевих мешканців віком 32 та 33 роки, правоохоронці затримали згідно ст.208 КПК України, невдовзі суд обере для них міру запобіжного заходу. Проводиться досудове розслідування.

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