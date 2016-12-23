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У Мілані вбито підозрюваного у нападі на берлінський ярмарок

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Міланська поліція застрелила чоловіка, якого підозрюють у нападі на різдвяний ярмарок у Берліні, в результаті якого загинули щонайменше 12 осіб. Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерело в силах безпеки.

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Видання повідомляє, що підозрюваний був вбитий у передмісті італійського міста Мілан в п’ятницю. За інформацією Reuters, міністр внутрішніх справ Італії дасть прес-конференцію в Римі о 10.45 (за місцевим часом).

Раніше італійська агенція Ansa повідомляла про те, що в Мілані поліція застрелила невідомого. Чоловіка було вбито під час звичайної перевірки документів.

Видання La Repubblica повідомляє, що підозрюваний був зупинений для звичайної перевірки документів після того, як вийшов із поїзда, що прибув із Франції в 3.00 ночі.

Чоловік був застрелений після того, як почав кричати «Аллах Акбар» та стріляти у двох поліцейських, які попросили його пред’явити документи.

Один із поліцейських був поранений в плече.

Раніше повідомлялося, що німецькі слідчі вважають, що підозрюваний в здійсненні теракту 19 грудня Аніс Амрі до цих пір переховується у Берліні, а його втеча із країни не могла б бути непоміченою.

Нагадаємо, внаслідок наїзду вантажівки в натовп людей на різдвяному ярмарку в Берліні ввечері 19 грудня загинули щонайменше 12 осіб, ще 49 людей отримали поранення.

Пізніше стало відомо, що у кабіні вантажівки було знайдене тіло польського водія авто, тоді як нападнику вдалося втекти і його досі розшукує поліція.

Згодом стало відомо, що поліція розшукує громадянина Тунісу за підозрою у причетності до теракту.

22 грудня Федеральна прокуратура Німеччини видала ордер на арешт 24-річного тунісця Аніса Амрі, якого підозрюють у скоєнні теракту на різдвяному ярмарку в Берліні.

Серед загиблих можуть бути українці.

Європейська правда

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