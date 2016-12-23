У Львові сусіди затримали квартирного злодія

У Львові вдруге за тиждень квартирного крадія затримують на місці злочину. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Патрульної поліції Львова.

Вчора, 22 грудня, близько 11.00 до патрульних надійшов виклик на вулицю Наукову. Люди помітили, що двері в квартиру сусідів зламані. Оцінивши ситуацію вони затримали злодія.

Під час спілкування з поліцейськими, 47-річний чоловік зізнався, що потрапив у житло незаконним шляхом і хотів її обікрасти. Він вже раніше судимий за аналогічний злочин. Затриманий є львів‘янином, який проживає на сусідній вулиці.

На місце викликали слідчо-оперативну групу. Згодом чоловіка доставили у Франківський відділ поліції.