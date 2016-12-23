У Львові поблизу лікарні ВАЗ наїхав на жінку

Учора, 22 грудня, о 12.00 год. на вулиці Миколайчука у Львові. 47-річний львів’янин, керуючи автомобілем ВАЗ-21099, на пішохідному переході біля лікарні швидкої допомоги скоїв наїзд на 57-річну жінку-пішохода, жительку Кам‘янка-Бузького району. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації ГУ НП у Львівській області.

У постраждалої лікарі діагностували перелом лівої малогомілкової кістки.

Всі обставини автопригоди встановлюються. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження,- карається штрафом до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або обмеженням волі на строк до трьох років).