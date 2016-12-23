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На новий потяг Київ-Львів-Перемишль неможливо купити квитки онлайн, - Балчун

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На нове сполучення потяга «Інтерсіті+» Київ-Львів-Перемишль, що від сьогодні, 23 грудня, почне курсувати, неможлво придбати квитки онлайн. Про це у Facebook повідомив керівник «Укрзалізниці» Войцех Балчун, передає кореспондент Львівського порталу.

інтерсіті

«Багато запитань і в медіа, і на цій сторінці з приводу онлайн придбання квитків на новий і вже популярний маршрут Київ-Перемишль, що стартує завтра. І це змушує нас шукати розв’язання проблеми. За словами наших фахівців, на сьогоднішній день, оформити квитки через Інтернет можна лише на поїзди, що курсують тільки у, так званому, «внутрішньо державному сполученні», тобто СНД. Формулювання безумовно, застаріле, але такі правові реалії і поки мусимо мати з тим справу», – зазначив він.

В. Балчун пояснив, що для  онлайн оформлення проїзних документів за межами СНД, треба врегулювати технічні та технологічні аспекти взаємодії автоматизованих пасажирських систем держав, між якими здійснюється курсування потягів.

«Тому, це проблема не окремого рейсу, а всього міжнародного сполучення за межами СНД. Втім, повторюю, численні звернення пасажирів на цю тему, змушують нас шукати варіанти її вирішення. Зокрема, вже почали працювати з представниками PKP- інформатика (Польща) саме у контексті оформлення електронного проїзного документа на даний маршрут».

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, скільки вартувати поїздка на цьому потязі.

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