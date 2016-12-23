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На Мальті приземлився пасажирський літак захоплений терористами

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На Мальті приземлився літак Airbus А320 авіакомпанії Afriqiyah Airways, який захопили двоє невідомих. Про це повідомляє Malta Times.

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За попередньою інформацією, літак виконував у Лівії внутрішній рейс з Сабхи в Тріполі. На борту літака перебувають 111 пасажирів і сім членів екіпажу.

Повідомляється також, що двоє викрадачів погрожували підірвати літак, якщо він не змінить курс і не приземлиться на Мальті.

Прем’єр-міністр Мальти Джозеф Мускат в Twitter підтвердив інформацію, що викрадений літак приземлився на території країни.

ЄП

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