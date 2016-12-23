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На Львівщині ліквідували організовану групу торгівців наркотиками

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Служба безпеки України ліквідувала групу торговців наркотиками. Діяльність організованої злочинної групи, що спеціалізувалася на виготовленні та збуті амфетаміну, припинили на Львівщині. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі СБ України.

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За даними правоохоронців, необхідні прекурсори для синтезу амфетаміну зловмисники замовляли через інтернет-сервіси в інших регіонах України.

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Оперативники спецслужби виявили у Львові нарколабораторію, де вилучили «готову продукцію», хімічні сполуки і лабораторне обладнання для виготовлення психотропів, а також 42 тисячі гривень готівки.

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Також співробітники СБУ ліквідували мережу збуту наркотиків у Львові та інших обласних центрах.

Загалом у зловмисників вилучено близько одного кілограма амфетаміну вартістю понад 300 тисяч гривень.

Відкрито кримінальне провадження. Трьох наркоторгівців затримано.

Слідчі дії тривають.

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