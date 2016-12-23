На Львівщині ліквідували організовану групу торгівців наркотиками

Служба безпеки України ліквідувала групу торговців наркотиками. Діяльність організованої злочинної групи, що спеціалізувалася на виготовленні та збуті амфетаміну, припинили на Львівщині. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі СБ України.

За даними правоохоронців, необхідні прекурсори для синтезу амфетаміну зловмисники замовляли через інтернет-сервіси в інших регіонах України.

Оперативники спецслужби виявили у Львові нарколабораторію, де вилучили «готову продукцію», хімічні сполуки і лабораторне обладнання для виготовлення психотропів, а також 42 тисячі гривень готівки.

Також співробітники СБУ ліквідували мережу збуту наркотиків у Львові та інших обласних центрах.

Загалом у зловмисників вилучено близько одного кілограма амфетаміну вартістю понад 300 тисяч гривень.

Відкрито кримінальне провадження. Трьох наркоторгівців затримано.

Слідчі дії тривають.