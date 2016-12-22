Укрзалізниця нагадує пасажирам про зміни в русі поїздів до Трускавця

У зв’язку з призначенням нового поїзда Інтерсіті+ до Перемишля з 23 грудня 2016 року відміняється курсування поїзда Інтерсіті+ № 741/742 Дарниця – Трускавець – Дарниця. Однак пасажири, які мають квитки на цей поїзд на дати з 23 грудня по 17 січня, зможуть скористатися ними, не обмінюючи проїзні документи в касах. У разі відмови від поїздки на станції відправлення пасажирам повертатиметься вартість проїзду в повному обсязі. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської залізниці.

Так, пасажири, які мають квитки на поїзд Інтерсіті+ № 741/742 Дарниця – Трускавець – Дарниця на дати з 23 грудня по 17 січня, можуть їхати поїздом № 705/706 Київ – Перемишль на дільниці Київ – Львів. Пасажири, які придбали проїзні документи до/з станції Трускавець відправленням із Києва та Трускавця 23 й 24 грудня 2016 року зможуть здійснити поїздку з пересадкою на станції Львів з/на поїзд № 705/706 Київ – Перемишль у вагон № 2 регіонального поїзда № 801/802 Львів – Трускавець. При цьому квитки в касах обмінювати не потрібно.

Поїзд № 801/802 Львів – Трускавець відправлятиметься зі Львова 23 та 24 грудня 2016 о 12:30, з Дрогобича о 14:10-14:20 і прибуватиме до Трускавця о 14:35. Зворотно з Трускавця відправлятиметься 23 та 24 грудня 2016 року о 15:39, з Дрогобича о 15:54-16:00, прибуватиме до Львова о 17:10.

Також пасажири зможуть здійснити посадку чи висадку на станції Новоград-Волинський-1, якщо квиток був придбаний до/із Новоград-Волинського.

Пасажири, які бажають їхати швидкісним поїздом до Трускавця без пересадок, можуть здати квитки на станції відправлення з поверненням повної вартості та придбати на Інтерсіті+ № 743/744 Дарниця – Львів, якому з 23 грудня 2016 року подовжено маршрут прямування до станції Трускавець.

Для уникнення непорозумінь при посадці в поїзд просимо пасажирів слідкувати за оголошеннями на станціях. ПАТ «Укрзалізниця» просить вибачення у пасажирів за тимчасові незручності й сподівається, що подорож буде комфортною та приємною.