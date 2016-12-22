У Львові запрошують на святкування Різдва за Римо-католицьким стилем

Традиційний Святвечір, хрещення та нічна меса – римо-католицька парафія св. Йоана Павла ІІ запрошує на відкрите святкування Різдва за григоріанським календарем. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

Усіх охочих кличуть у суботу, 24 грудня о 20:30 год. у приміщення Українського католицького університету (м. Львів, вул. Хуторівка, 35а).

Захід, знаний як «Римське Різдво», відбувається у Львові вже вп’яте:

«Хочемо у широкому колі наших друзів пережити Різдво так, як ми святкуємо його вдома, і поділитися цим скарбом з іншими. Святкуватимемо з Вифлеємським вогнем, вертепом та молитвами. Традиційно колядуватимемо, виготовлятимемо різдвяні прикраси та ділитимемося різдвяним хлібом – «оплаткою», – складаючи один одному найщиріші побажання», – розповів о. Григорій Драус, настоятель парафії св. Йоана Павла ІІ.

Святкування розпочнуться 24 грудня, о 20:30 год. зі Святвечора. Згодом розпочнеться Традиційна Різдвяна урочиста Меса – Пастирка.

«Особливістю святкування Різдва у Львові є участь студентів з африканських країн, які навчаються тут. Вони будуть ділитися власними національними різдвяними традиціями. Також під час нічної Служби хрещення прийме дитина нігерійського подружжя, котре проживає у Львові», – розповів о. Григорій.

За словами отця, у вертепі буде розміщена частинка коцика св. Йоана Павла ІІ.

«Запрошуємо усіх розділити з нами радість різдвяних свят, яка єднає усіх людей доброї волі в усьому світі», – наголосив о. Григорій.

Для англомовних гостей організують переклад, слухати який можна буде за допомогою мобільного телефону та навушників. Також учасники нічної меси зможуть повернутися додому спеціально замовленими автобусами.

Програма святкування Різдва:

24 грудня 2016 року, субота

20:30 – принесення Вифлеємського вогню католицькими скаутами Європи, колядки, ділення різдвяним хлібом («оплаткою»);

00:00 – служба Пастирка

25 грудня 2016 року, неділя

12:00 – святкова служба і спільне колядування