У Львові розшукали двох зниклих дівчат

У Львові правоохоронці розшукали двох зниклих дівчат. Про це Львівському порталу повідомили у Відділі комунікації поліції Львівської області.
Як розповів батько однієї з дівчат, донька разом з подругою вийшла з дому та не повернулася
«До працівників Личаківського відділу поліції звернувся батько 17-річної дівчини. Чоловік повідомив, що його донька разом з 18-річною подругою 14 грудня близько 18.00 вийшла з дому і не повернулася», – йдеться у повідомленні.
Працівники поліції опитали усіх, з ким останнім часом контактували дівчата та розшукали їх.
Дівчата повернулись додому.
Як відомо у Львові шукали зниклу молоду дівчину.