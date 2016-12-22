У Львові розшукали двох зниклих дівчат

У Львові правоохоронці розшукали двох зниклих дівчат. Про це Львівському порталу повідомили у Відділі комунікації поліції Львівської області.

Як розповів батько однієї з дівчат, донька разом з подругою вийшла з дому та не повернулася

«До працівників Личаківського відділу поліції звернувся батько 17-річної дівчини. Чоловік повідомив, що його донька разом з 18-річною подругою 14 грудня близько 18.00 вийшла з дому і не повернулася», – йдеться у повідомленні.

Працівники поліції опитали усіх, з ким останнім часом контактували дівчата та розшукали їх.

Дівчата повернулись додому.

Як відомо у Львові шукали зниклу молоду дівчину.