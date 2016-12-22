ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові розшукали двох зниклих дівчат

|

У Львові правоохоронці розшукали двох зниклих дівчат. Про це Львівському порталу повідомили у Відділі комунікації поліції Львівської області.

поліція

Як розповів батько однієї з дівчат, донька разом з подругою вийшла з дому та не повернулася

«До працівників Личаківського відділу поліції звернувся батько 17-річної дівчини. Чоловік повідомив, що його донька разом з 18-річною подругою 14 грудня близько 18.00 вийшла з дому і не повернулася», – йдеться у повідомленні.

Працівники поліції опитали усіх, з ким останнім часом контактували дівчата та розшукали їх.

Дівчата повернулись додому.

Як відомо у Львові шукали зниклу молоду дівчину.

Напишіть відгук

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
«Нехай живе безлад!» – транспортна «реформа» отримала гасло
Іван МЕЛЬНИК
«Нехай живе безлад!» – транспортна «реформа» отримала гасло

Транспортна «реформа», яку взялася проводити у Львові влада міста і області, замість бажаного покращення спричинила до щ...

Заборонені плоди «на зоні». Що ховають в’язні Львівщини за своїми ґратами
Катерина РОДАК, Львівський портал
Заборонені плоди «на зоні». Що ховають в’язні Львівщини за своїми ґратами

У відомій книжці Стівена Кінга «Втеча з Шоушенка», що написана на основі  реальних подій,  головний герой роками прихову...

У чому перевага мережевих продуктових магазинів
Марина Терняк для Львівського порталу
У чому перевага мережевих продуктових магазинів

Напередодні новорічних та різдвяних свят більшість галичан зайняті плануванням святкового столу. Господині розмірковують...

ТОП українських пісень 2016 року
Омелян ШЕВЧУК, Львівський портал
ТОП українських пісень 2016 року

Її роками не пускали в ефір. І дійшло до того, що співати українською мовою в Україні стало невигідно. Однак сьогодні в ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша - афіша фільмів, квитки в кіно онлайн