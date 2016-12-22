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Цьогоріч від грипу померло п'ятеро українців

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В Україні зафіксували п’ять смертей від ускладнень, викликаних грипом. Про це Радіо Свобода повідомила керівник центру грипу Міністерства охорони здоров’я України Тетяна Дихановська.

грип

«Зафіксовано п’ять смертей від грипу. У трьох випадках – це діти до 17 років. Ці хворі не були щеплені проти грипу. Дорослі були з групи високого ризику – це хворі на діабет, хвороби серця», – сказала Тетяна Дихановська.

За її даними, на сьогодні в 17 областях України і Києві інтенсивні показники захворюваності на грип і ГРВІ перевищили епідемічні пороги.

Як повідомляють у МОЗ, найвищий показник захворюваності на грип та ГРВІ зареєстровано у Києві, найменший – у Закарпатській області.

У цьому сезоні домінує штам вірусу грипу типу А(H3) сезонний, що визначений у 64,9 % випадків.

Лікарі радять робити щеплення впродовж усього сезону грипу, а в разі захворювання – звертатися до медиків.

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