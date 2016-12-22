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Сутички у мерії: Садовий утік, а сесія під загрозою зриву

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Під час сесії Львівської міської ради у залу засідань увірвалось близько сотні людей, які вимагали від мера Львова та депутатів рішення щодо заборони сміттєпресувальної лінії на «Сільмаші». Про це з місця подій передає кореспондент Львівського порталу.

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З вигуків активістів стало зрозуміло, що вони – мешканці Білогорщі і Рясного. Також серед мітингувальників є кілька осіб у військовій формі.

Коли натовп увірвався до сесійної зали, Андрій Садовий оголосив перерву до 13.00 і зник. Це дуже обурило активістів і вони почали вигукувати «Де Садовий?» та називати мера сміттєвим бароном. У залі почались сутички між громадянами і депутати. Подекуди навіть доходило до бійок.

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«Ми вже, негайно вимагаємо від депутатів рішення, щоб заборонити сміттєпресувальну лінію на «Сільмаші», – вигукнув один із мітингувальників.

Наразі в сесійній залі за трибуною виступають представники різних громадських об’єднань.

Чи продовжиться сьогоднішня сесія наразі не відомо…

Нагадаємо, раніше під стінами міської ради Львова відбувався «сміттєвий» пікет.

Фото і відео: Львівський портал

Коментарі

  1. Питання для ідіотів: а де це все можна будувати?
    Відповідь: ніде! Тому що завтра з тої території знову хтось буде протестувати.
    І що робити Садовому?
    Ну підскажіть, дебіли, щось розумне бо ви тільки кричати вмієте.
    PS. Андрій Іванович, не звертай увагу на РАГУЛІВ!

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