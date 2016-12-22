Сьогодні львівську мерію пікетували обділені стоматологи

Стоматологи з львівських комунальних поліклінік сьогодні, 22 грудня, пікетували міську раду Львова. Про це інформує кореспондент Львівського порталу.

Так, медики вимагали не знищувати державну стоматологію і пояснити, чому замість 39 млн грн. їм виділили лише 9 млн грн.

За словами пікетувальників, якщо депутати не змінять свого рішення і не дофінансують міську стоматологію, то це фактично означатиме припинення її існування.

Згодом під час сутичок у сесійній залі стоматологи вимагали розглянути їх вимоги, зокрема, повернути фінансування. Втім ні до стоматологів, ні до порядку денного депутати так і не дійшли – сесію перенесли на наступний тиждень.

Детальніше про вимоги стоматологів читайте тут.

Нагадаємо, сьогодні сесійне засідання Львівської міської ради зривали двічі. Спочатку розлючені представники різних ГО та мешканці Білогорщі і Рясного увірвалися до сесійного залу, розмахуючи кулаками…Вдруге сесію зірвали ті ж активісти, коли депутати міської ради і міський голова не виконали їх умов.