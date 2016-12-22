Сесію міської ради Львова перенесли на наступний тиждень

Сесію міськради Львова перенесли на наступний тиждень. Відповідне рішення виголосив після майже двогодинної перерви секретар ради Анатолій Забарило, передає кореспондент Львівського порталу із сесійної зали.

За словами А. Забарила, депутати вирішили створити комісію, аби підготувати до наступного тижня рішення щодо сміттєпресувальної лінії на території «Сільмашу». У цю комісію увійдуть мер Андрій Садовий, начальник департаменту ЖКГ Сергій Бабак, директор ЛКП «Львівспецкомунтранс» Віктор Стефанишин та представники громадських організацій.

«Вони повинні спільно напрацювати рішення, яке ми би мали проголосувати наступного тижня», – додав Забарило.

Водночас активісти заявили, що відправляються до «Сільмашу», аби знову блокувати дорогу і протестувати.

Додамо, що у порядку денному сьогоднішньої сесії було зазначено більше 140 питань, у тому числі затвердження бюджету розвитку Львова. Все що встигли міські обранці зробити сьогодні – це заслухати депутатські звернення та сформувати порядок денний.

Нагадаємо, сьогодні сесійне засідання Львівської міської ради зривали двічі. Спочатку розлючені представники різних ГО та мешканці Білогорщі і Рясного увірвалися до сесійного залу, розмахуючи кулаками…Вдруге сесію зірвали ті ж активісти, коли депутати міської ради і міський голова не виконали їх умов.