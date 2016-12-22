ОСТАННІ НОВИНИ

Сесію міської ради Львова перенесли на наступний тиждень

|

Сесію міськради Львова перенесли на наступний тиждень. Відповідне рішення виголосив після майже двогодинної перерви секретар ради Анатолій Забарило, передає кореспондент Львівського порталу із сесійної зали.

лмр

За словами А. Забарила, депутати вирішили створити комісію, аби підготувати до наступного тижня рішення щодо сміттєпресувальної лінії на території «Сільмашу». У цю комісію увійдуть мер Андрій Садовий, начальник департаменту ЖКГ Сергій Бабак, директор ЛКП «Львівспецкомунтранс» Віктор Стефанишин та представники громадських організацій.

«Вони повинні спільно напрацювати рішення, яке ми би мали проголосувати наступного тижня», – додав Забарило.

Водночас активісти заявили, що відправляються до «Сільмашу», аби знову блокувати дорогу і протестувати.

Додамо, що у порядку денному сьогоднішньої сесії було зазначено більше 140 питань, у тому числі затвердження бюджету розвитку Львова. Все що встигли міські обранці зробити сьогодні – це заслухати депутатські звернення та сформувати порядок денний.

Нагадаємо, сьогодні сесійне засідання Львівської міської ради зривали двічі. Спочатку розлючені представники різних ГО та мешканці Білогорщі і Рясного увірвалися до сесійного залу, розмахуючи кулаками…Вдруге сесію зірвали ті ж активісти, коли депутати міської ради і міський голова не виконали їх умов.

Напишіть відгук

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
«Нехай живе безлад!» – транспортна «реформа» отримала гасло
Іван МЕЛЬНИК
«Нехай живе безлад!» – транспортна «реформа» отримала гасло

Транспортна «реформа», яку взялася проводити у Львові влада міста і області, замість бажаного покращення спричинила до щ...

Заборонені плоди «на зоні». Що ховають в’язні Львівщини за своїми ґратами
Катерина РОДАК, Львівський портал
Заборонені плоди «на зоні». Що ховають в’язні Львівщини за своїми ґратами

У відомій книжці Стівена Кінга «Втеча з Шоушенка», що написана на основі  реальних подій,  головний герой роками прихову...

У чому перевага мережевих продуктових магазинів
Марина Терняк для Львівського порталу
У чому перевага мережевих продуктових магазинів

Напередодні новорічних та різдвяних свят більшість галичан зайняті плануванням святкового столу. Господині розмірковують...

ТОП українських пісень 2016 року
Омелян ШЕВЧУК, Львівський портал
ТОП українських пісень 2016 року

Її роками не пускали в ефір. І дійшло до того, що співати українською мовою в Україні стало невигідно. Однак сьогодні в ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша - афіша фільмів, квитки в кіно онлайн